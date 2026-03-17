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गैस की किल्लत का 'रौद्र रूप'! सिलेंडर के लिए महिला पर आई 'काली माता', देखते ही कर्मचारियों के छूटे पसीने | देखिए VIDEO

Viral Video Today: हैरान करने वाले नजारे में देखेंगे कि महिला को जब घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. फिर इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

Published date india.com Published: March 17, 2026 9:14 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की हैरान करने वाली दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें हैरान कर देता है, मगर कई बार नजारे देखकर हम चौंक जाते हैं. आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर कर दिया है. वायरल वीडियो एक महिला से जुड़ा है जो सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पर पहुंची. यहां पहले से ही लंबी लाइनें लगी है. मगर जैसे तैसे महिला का नंबर आता है, मगर एंट्री प्वाइंट पर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया. बताया गया कि आज सिलेंडर नहीं मिलेगा. अब घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर ना मिलने पर महिला गुस्से से लाल हो गई. उसने ऐसा रोद्र रूप दिखाया जिसने लोगों को हैरान कर दिया.

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वायरल हुआ घटना का वीडियो 

पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें देखेंगे कि महिला गैस एजेंसी की गेट पर खड़ी है और कर्मचारियों ने दरवाजा बंद किया हुआ है. इससे महिला इतना गुस्सा हुई की चीखने चिल्लाने लगी. चिल्लाने समय उसकी जीभ तक बाहर निकल आई. इधर महिला का ऐसा रूप देखकर आसपास खड़े लोग भी चौंक गए. वीडियो में कुछ लोग कहते नजर आते हैं कि महिला के ऊपर काली माता आ गई है. इधर महिला का ऐसा रूप देखकर खुद कर्मचारियों के पसीने छूट गए. इधर भीड़ चिल्लाते हुए कर्मचारियों से सिलेंडर देने के लिए कहती है. भीड़ में एक शख्स कहता है कि महिला से गैस की किताब लीजिए ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि सिलेंडर मिलने वाला है.

यहां देखें वीडियो

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कहां का है मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है. बताया जाता है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से LPG गैस की भारी किल्लत चल रही थी. लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लग रहे हैं. ऐसी ही एक कतार में खड़ी महिला जब थक हार गई और उसे खाली हाथ घर जाने को कहा गया, तो अचानक उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. महिला ने अपना आपा खो दिया और मां काली का स्वरूप धारण कर जीभ बाहर निकालकर झूमने लगी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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