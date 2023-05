Viral Video: सोशल मीडिया में अक्सर ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जब स्टंट के चक्कर में युवा अपनी जान तक खतरे में डाल लेते हैं. कई मामलों में ऐसे यूट्यूबर और ब्लॉगर की सड़क हादसों में मौत तक गई. हैरानी की बात है कि ऐसे जानलेवा हादसों के बावजूद युवा स्टंट करने से बाज नहीं आते. सोशल मीडिया में अभी एक ऐसे ही यूट्यूबर का वीडियो वायरल है, जो लखनऊ की सड़कों पर स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हो गया. मगर इससे पहले कि वो कोई खतरनाक स्टंट कर पाता उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया.

पूरी घटना का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है. इसमें स्टंटबाज लड़का पुलिस अधिकारी के सामने खड़ा है, जो बाइक छोड़ने की अपील करता नजर आता है. मगर पुलिस अधिकारी उसे खूब फटकार लगाता है. उससे कहा कि माता-पिता को उसकी चिंता नहीं है, मगर पुलिस को उसकी चिंता है और इसलिए उसकी बाइक जब्त की जाएगी. इसपर लड़का बाइक देने की विनती करता है, मगर पुलिस अधिकारी ने उसकी बाइक वापस देने से इनकार कर दिया.

सामने आए 1:14 मिनट के वीडियो में देखेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुमार स्टंटबाज लड़के से पूछते हैं कि उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट क्यों नहीं है? लड़का जवाब में कुछ बुदबुदाता है. इस इंस्पेक्टर कहते हैं कि सड़कों पर स्टंटबाजी दिखा रहे हैं. इसका क्या मतलब है? मां-बाप को तुम्हारी चिंता नहीं है, मगर पुलिसवालों को चिंता है. अधिकारी आगे कहते हैं, ‘हम चाहेंगे कि तुम सुरक्षित रहो. ऐसे ही कहीं गाड़ी में लड़ जाओगो. इसलिए ये गाड़ी अब आपके पास नहीं रहेगी. हमें तुम्हरारी बहुत चिंता है. तुम अपने मां-बाप की अकेली संतान हो ना?’