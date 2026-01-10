Hindi Viral

Machhli Ka Video Scary Video Google Trends Today Giant Fish Swallowed Man But His Friends Pull Him Out Alive This Horror Video Went Viral

Machhli Ka Video: शख्स को देखते ही निगल गई 15 फीट की मछली, फिर भी जिंदा निकाल लाए दोस्त | देखें वीडियो

Machhli Ka Video: इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे विशालकाय मछली ने शख्स को जिंदा निगल लिया. फिर जो सीन दिखा रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Machhli Ka Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि एक विशाल मछली शख्स को निगल गई है. यह सीन देखकर मन में गहरी बेचैनी और डर पैदा हो जाता है. देख सकते हैं कि समुद्र तट पर एक बहुत बड़ी मछली का मुंह पूरी तरह खुला हुआ है और उसमें एक शख्स फंसा हुआ है. उसका आधा शरीर मछली के मुंह के अंदर चला गया है, जबकि चारों तरफ लहरें जोर-जोर से टकरा रही हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी सर्वाइवल फिल्म का सीन है. यह नजारा इतना अनोखा और डरावना है कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

मछली ने दबोचा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स को बचाने के लिए दो-तीन लोग बिना सोचे-समझे आगे बढ़ते हैं. वे पूरी ताकत से उस आदमी को खींचने की कोशिश करते हैं. हर सेकंड बहुत भारी लगता है. मछली का मुंह बंद होने का डर बना रहता है और लहरें भी उन्हें परेशान कर रही हैं. फिर भी वे हार नहीं मानते. सब मिलकर जोर लगाते हैं, खींचते हैं और आखिरकार उस आदमी को मछली के मुंह से बाहर निकाल ही लेते हैं. जैसे ही वह बाहर आता है, तुरंत किनारे पर गिर पड़ता है. लोगों ने जिस तरह बहादुरी और टीमवर्क से शख्स को बचाया वो वाकई तारीफ के काबिल है.

यहां देखिए वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by WORLDWIDE REEL HUB (@worldwidereels.io)

दहल उठे लोग

यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना पतला होता है. एक छोटी सी लापरवाही या प्रकृति का गुस्सा सब कुछ बदल सकता है. वह शख्स मौत को बहुत करीब से छूकर वापस लौटा है. वायरल वीडियो में दिख रहे हर एक फ्रेम को देख लोग दहल उठे. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं. हालांकि ये भी साफ कर दें कि यह खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसमें दिखाए गए सीन एआई द्वारा बनाए गए हैं ऐसा यूजर्स का कहना है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से इस दृश्य की कोई पुष्टि नहीं करता है.

