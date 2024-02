Machli Ka Video: गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है ये मछली, पल भर में ब्लू तो अगले ही सेकेंड येलो | देखें वीडियो

Machli Ka Video: प्रकृति ने सभी जीवों को अलग-अलग रूप दिए हैं और साथ ही अलग-अलग क्षमताओं से भी नवाजा है. ऐसे में जब कोई ऐसा जीव हमारे सामने आ जिसमें अद्भुत क्षमताएं होती हैं उसे देख दंग रह जाते हैं. इसी तरह का एक नजारा अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो है एक मछली का, जो हर सेकेंड में अपना रंग बदलने में माहिर है. अभी तक हमने ऐसा गिरगिट के बारे में ही सुना था. जो रंग बदलने में उस्ताद होता है. लेकिन इस अनोखी मछली ने सबको हैरत में डाल दिया है. लोग बार-बार उसके इस वीडियो को देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मछली पानी से भरे में एक बॉक्स में नजर आ रही है. वो पानी में किसी अन्य मछली की तरह ही तैरती नजर आ रही है. खास बात यह है कि वो हर कदम के साथ अपना रंग भी बदल रही है. शुरुआत में आप देखेंगे कि मछली का कलर स्काई ब्सू जैसा होता है. लेकिन अगले ही सेकेंड वो बिल्कुल येलो कलर में बदल जाती है. आगे चलकर वो एक बार और ब्लू कलर में खुद को बदल लेती है. मछली को देखने के लिए मालूम होता है कि काफी भीड़ भी जमा है. मछली द्वारा रंग बदलते ही लोगों में हल्ला मच जाता है.

A Chameleon sand tilefish with the ability to rapidly change color. pic.twitter.com/Ehb6nKar8h

— The Best (@ThebestFigen) February 2, 2024