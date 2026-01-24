  • Hindi
Magarmach Aur Bagh Ka Video: पानी से निकलकर धूप सेंक रहा था मगरमच्छ, तभी बाघ ने मार दी एंट्री | हिला देगा आगे का नजारा

Magarmach Aur Bagh Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह मगरमच्छ और बाघ अचानक आमने-सामने आ जाते हैं. फिर जो हुआ वाकई सोच में पड़ जाएंगे.

Published: January 24, 2026 9:08 AM IST
By Nandan Singh
Magarmach Aur Bagh Ka Video

Magarmach Aur Bagh Ka Video: बाघ और मगरमच्छ दोनों को खतरनाक जीव माना जाता है. बाघ जंगल में तो मगरमच्छ पानी में सब पर भारी पड़ता है. अब सोचिए इन्हीं दोनों का आमना-सामना हो जाए तो नजारा कैसा रहेगा. सोशल मीडिया पर इन्हीं दोनों से जुड़ा एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत नदी के किनारे से होती है, जहां एक मगरमच्छ आराम करता दिखता है. तभी वहां अचानक एक बाघ आ जाता है. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी. लेकिन आगे जो होता है हर कोई चकित रह जाता है.

बाघ और मगरमच्छ का आमना-सामना

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही बाघ मगरमच्छ को देखता है, वह उसे अपना शिकार बनाने के इरादे से उसकी ओर बढ़ता है. बाघ की मौजूदगी महसूस करते ही मगरमच्छ घबरा जाता है और बिना एक पल गंवाए तेजी से नदी में छलांग लगा देता है. पानी में पहुंचते ही मगरमच्छ सुरक्षित हो जाता है और बाघ किनारे खड़ा रह जाता है. बाघ चाहकर भी उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि पानी में उतरते ही वही खुद मगरमच्छ का शिकार बन सकता था. यह दृश्य दिखाता है कि जंगल में ताकत और डर की परिभाषा जगह के साथ बदल जाती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

देखकर चौंके नेटिजन्स

इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि जमीन पर बाघ जीत सकता है मगर पानी में तो मगरमच्छ का ही राज होता है. इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर official_ranthra नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘बाघ कह रहा होगा कि बेटा बच ही गया तू’. दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या शिकार करेगा रे तू.’ इस वीडियो को official_ranthra नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

