Hindi Viral

Magarmach Aur Bagh Ka Video Wild Animal Video Google Trends Today Crocodile And Tiger Sudden Came Face To Face See What Happened Next Rare Video Went Viral

Magarmach Aur Bagh Ka Video: पानी से निकलकर धूप सेंक रहा था मगरमच्छ, तभी बाघ ने मार दी एंट्री | हिला देगा आगे का नजारा

Magarmach Aur Bagh Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह मगरमच्छ और बाघ अचानक आमने-सामने आ जाते हैं. फिर जो हुआ वाकई सोच में पड़ जाएंगे.

Magarmach Aur Bagh Ka Video: बाघ और मगरमच्छ दोनों को खतरनाक जीव माना जाता है. बाघ जंगल में तो मगरमच्छ पानी में सब पर भारी पड़ता है. अब सोचिए इन्हीं दोनों का आमना-सामना हो जाए तो नजारा कैसा रहेगा. सोशल मीडिया पर इन्हीं दोनों से जुड़ा एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत नदी के किनारे से होती है, जहां एक मगरमच्छ आराम करता दिखता है. तभी वहां अचानक एक बाघ आ जाता है. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी. लेकिन आगे जो होता है हर कोई चकित रह जाता है.

बाघ और मगरमच्छ का आमना-सामना

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही बाघ मगरमच्छ को देखता है, वह उसे अपना शिकार बनाने के इरादे से उसकी ओर बढ़ता है. बाघ की मौजूदगी महसूस करते ही मगरमच्छ घबरा जाता है और बिना एक पल गंवाए तेजी से नदी में छलांग लगा देता है. पानी में पहुंचते ही मगरमच्छ सुरक्षित हो जाता है और बाघ किनारे खड़ा रह जाता है. बाघ चाहकर भी उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि पानी में उतरते ही वही खुद मगरमच्छ का शिकार बन सकता था. यह दृश्य दिखाता है कि जंगल में ताकत और डर की परिभाषा जगह के साथ बदल जाती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by @official_ranthra

देखकर चौंके नेटिजन्स

Add India.com as a Preferred Source

इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि जमीन पर बाघ जीत सकता है मगर पानी में तो मगरमच्छ का ही राज होता है. इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर official_ranthra नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘बाघ कह रहा होगा कि बेटा बच ही गया तू’. दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या शिकार करेगा रे तू.’ इस वीडियो को official_ranthra नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें