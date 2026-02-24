  • Hindi
  • Viral
  • Magarmach Aur Sher Ka Video Water Beast Crocodile Hunts Lion Horrifying Scene Shocked People

VIDEO: शेर का ही शिकार करने लगा पानी का दरिंदा, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक नजारा

Magarmach Ka Video: हैरान करने वाले नजारे में देखेंगे कि मगरमच्छ ने शेर का मुंह इतनी मजबूती से दबोच रखा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है.

Published date india.com Updated: February 24, 2026 12:26 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
शेर का शिकार करते हुए मगरमच्छ का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Facebook)

Magarmach Ka Video: जंगल की दुनिया में शेर को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. शेर इतना खतरनाक जानवर है कि इसकी दहाड़ सुनकर ही जानवर सूख जाते हैं. मगर क्या हो जब उसी शेर का सामना मगरमच्छ से हो जाए. यकीनन शेर मगरमच्छ पर भारी पड़ेगा और उसका शिकार भी कर लेगा. मगर क्या हो जब मगरमच्छ पानी में छिपा हो. अभी एक ऐसा ही होश उड़ाने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें मगरमच्छ शेर पर पूरी तरह हावी नजर आता है. उल्टा शिकारी शेर बचने की कोशिश करता हुआ नजर आता है.

पानी में कब तक सांस रोक सकता है मगरमच्छ, जवाब सचमुच हैरान कर देगा

तालाब किनारे पानी पीने पहुंचा था मगरमच्छ

शुरुआत से वीडियो देखकर मालूम होता है कि जंगल का राजा शेर शिकार की तलाश में घूम रहा है. शिकार की खोजबीन के बीच शेर को प्यास लगी और तालाब के किनारे जाकर पानी पीने लगा. मगर उसी तालाब के पानी में मगरमच्छ भी छिपा हुआ था. अब मगरमच्छ ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना चेहरा नीचे किया मगरमच्छ ने तुरंत हमला कर दिया. अब इसके बाद जो कुछ होता है सबकुछ कैमरे में कैद है.

मगरमच्छ ने किया कड़ा प्रहार

इसमें देखेंगे कि मगरमच्छ ने शेर का मुंह अपने जबड़े के बीच छिपा लिया और पानी में खींचने की कोशिश करने लगा. इधर शेर भी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को पानी से दूर करने की कोशिश करता नजर आता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

यहां फेसबुक पर देखें वीडियो

शेर को स्वा शेर टकर ही जाता है #hilights #follower Following Facebook

Posted by Mukesh Nokhwal on Wednesday 28 January 2026

मालूम हो शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे मगरमच्छ का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट रहे हैं.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.