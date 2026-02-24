By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: शेर का ही शिकार करने लगा पानी का दरिंदा, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक नजारा
Magarmach Ka Video: हैरान करने वाले नजारे में देखेंगे कि मगरमच्छ ने शेर का मुंह इतनी मजबूती से दबोच रखा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है.
Magarmach Ka Video: जंगल की दुनिया में शेर को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. शेर इतना खतरनाक जानवर है कि इसकी दहाड़ सुनकर ही जानवर सूख जाते हैं. मगर क्या हो जब उसी शेर का सामना मगरमच्छ से हो जाए. यकीनन शेर मगरमच्छ पर भारी पड़ेगा और उसका शिकार भी कर लेगा. मगर क्या हो जब मगरमच्छ पानी में छिपा हो. अभी एक ऐसा ही होश उड़ाने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें मगरमच्छ शेर पर पूरी तरह हावी नजर आता है. उल्टा शिकारी शेर बचने की कोशिश करता हुआ नजर आता है.
पानी में कब तक सांस रोक सकता है मगरमच्छ, जवाब सचमुच हैरान कर देगा
तालाब किनारे पानी पीने पहुंचा था मगरमच्छ
शुरुआत से वीडियो देखकर मालूम होता है कि जंगल का राजा शेर शिकार की तलाश में घूम रहा है. शिकार की खोजबीन के बीच शेर को प्यास लगी और तालाब के किनारे जाकर पानी पीने लगा. मगर उसी तालाब के पानी में मगरमच्छ भी छिपा हुआ था. अब मगरमच्छ ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना चेहरा नीचे किया मगरमच्छ ने तुरंत हमला कर दिया. अब इसके बाद जो कुछ होता है सबकुछ कैमरे में कैद है.
मगरमच्छ ने किया कड़ा प्रहार
इसमें देखेंगे कि मगरमच्छ ने शेर का मुंह अपने जबड़े के बीच छिपा लिया और पानी में खींचने की कोशिश करने लगा. इधर शेर भी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को पानी से दूर करने की कोशिश करता नजर आता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.
मालूम हो शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे मगरमच्छ का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट रहे हैं.