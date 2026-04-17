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Magarmach Ka Video: मगरमच्छों के बीच पहुंच गया शख्स, फिर जो हुआ आंखें फटी रह जाएंगी | Watch Video

Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे शख्स ने अपनी हरकत से चौंका दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Updated: April 17, 2026 9:44 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Magarmach Ka Video

Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. कई नजारे इतने चौंकाने वाले होते हैं कि आंखों पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जो मगरमच्छों से जुड़ा है. इसमें एक शख्स मगरमच्छ का कॉस्टयूम पहनकर मगरमच्छों के झुंड के बीच जाने का प्लान बनाता है. वो कुछ ही देर में ऐसा करने भी लगता है. फ्रेम में कैद हुआ आगे का सीन तो वाकई किसी को भी चकित कर देगा. इस पर नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

मगरमच्छों संग किया खेला

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शख्स मगरमच्छ का कॉस्टयूम पहनकर पानी मे घुस जाता है. वहां पहुंचकर वो मगरमच्छों के पास जाता है. सारे मगरमच्छ उसे देखकर दंग रह जाते हैं. शख्स भी बिना डरे उनके पास खड़ा रहता है. सारे मगरमच्छ एक साथ फिर उस पर टूट पड़ने की कोशिश भी करते हैं. मगर इसी बीच उसने एक मगरमच्छ को उठाया और गाड़ी की तरफ भाग गया. मतलब उसने मगरमच्छ को ले भागने के लिए ऐसा ही प्लान बनाया था ऐसा मालूम होता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो:

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नेटिजन्स भी रह गए दंग

मगरमच्छों से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे innovate.oi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में इस पर लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, शख्स ने ‘वाकई हैरान कर देने वाली हरकत की है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, वैसे उसने खुद की जान ही जोखिम में डाल ली है.’

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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