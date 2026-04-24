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Magarmach Ka Video Boy Started Cleaning Crocodiles Teeth In River See What Happend Then Magarmach Ke Dant Saaf Karne Laga Ladka

Magarmach Ka Video: कुछ नहीं मिला तो मगरमच्छ के दांत साफ करने लगा लड़का, नदी में जो दिखा यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि बच्चा नदी में जाता है और मगरमच्छ को आवाज लगाता है. फिर जो सीन दिखा हर कोई हैरत में पड़ गया.

Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कोई ना कोई सीन चौंका ही देता है. फिलहाल एक छोटे बच्चे और मगरमच्छ से जुड़ा वीडियो सामने आया है. इसमें जो नजारा दिखता है, वह किसी को भी हैरान कर सकता है. आमतौर पर मगरमच्छ को बहुत खतरनाक और आक्रामक जानवर माना जाता है, जिससे दूर रहना ही सुरक्षित होता है. लेकिन इस वीडियो में एक बच्चा बिना किसी डर के नदी में जाता है और मगरमच्छ को आवाज लगाता है. यह दृश्य देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर आगे क्या होने वाला है.

लड़के ने मगरमच्छ संग ये क्या किया

वायरल वीडियो में आप देखकर चौंक जाएंगे कि बच्चे की आवाज सुनकर मगरमच्छ धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है. यह पल बेहद रोमांचक और थोड़ा डरावना भी लगता है, क्योंकि मगरमच्छ का स्वभाव अचानक बदल सकता है. लेकिन यहां कुछ अलग ही देखने को मिलता है. बच्चा बिना घबराए मगरमच्छ के पास जाता है और उसके बेहद करीब खड़ा हो जाता है. इसके बाद जो होता है, वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है. बच्चा अपने हाथ में ब्रश लेकर मगरमच्छ के दांत साफ करने लगता है. यह देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच किसी तरह की समझ या भरोसा हो.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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देखकर दंग जाएंगे

इस अनोखे दृश्य को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स पूरी तरह हैरान रह गए हैं. बहुत से लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे बच्चे की बहादुरी बता रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद खतरनाक भी मान रहे हैं. मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर के इतने करीब जाना और उसके दांत साफ करना किसी भी नजरिए से आम बात नहीं है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को thebarpetathings नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

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