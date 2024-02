Magarmach Ka Video: मगरमच्छ के जबड़े से पालतू कुत्ते को खींच लाया बुजुर्ग, स्टाइल ऐसा रजनीकांत भी चौंक जाएंगे | देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. आपने ये देखा होगा कि मालिक पर थोड़ी भी मुसीबत आ जाए तो उसके पालतू जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. सामने कोई कितना भी बलशाली जीव क्यों ना हो पालतू कुत्ते मुकाबले के लिए आ ही जाते हैं. मगर इस बार सीन उल्टा नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स अपने कुत्ते को बचाने के लिए मगरमच्छ से ही भिड़ जाता है. उसने जिस तरह मुकाबला किया और उसे बचाया हर कोई तारीफ में लगा है. बुजुर्ग शख्स का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस लेटेस्ट वीडियो को देख मालूम पड़ता है कि बुजुर्ग अपने पालतू कुत्ते को लेकर घूमने आया है. कुत्ता टहलते हुए तालाब के किनारे आ गया. वो जैसे ही पानी पीने गया होगा मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया होगा. मगरमच्छ अब कुत्ते को खा पाता इससे पहले ही बुजुर्ग मालिक की नजर उस पर पड़ गई. फिर क्या था बुजुर्ग तालाब में उतर गया और मगरमच्छ के जबड़े को खोलना शुरू कर दिया. उसने पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ के जबड़ो को चीर दिया और अपने कुत्ते को बाहर निकाल लिया. इस दौरान बुजुर्ग के मुंह में सिगार था जो उसने फेंका तक नहीं.

