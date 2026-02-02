By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Magarmach Ka Video: मगरमच्छ से प्रैंक करने की गलती कर गया शख्स, ऐसा काटा जिंदगी भर नहीं भूलेगा | देखिए वीडियो
Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा सीन दिखाई दिया कि हर कोई चौंक गया. इस पर नेटिजन्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं.
Magarmach Ka Video: पानी में मगरमच्छ से खतरनाक जीव कोई दूसरा नहीं होता है. इसी वजह से उसे पानी का दैत्य भी कहा जाता है. मगर इसके बाद भी कुछ लोग मगरमच्छ से मस्ती करने पहुंच जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मगरमछ से भरे तालाब में मस्ती करने पहुंचता है. मालूम होता है कि उसके दोस्त भी साथ में हैं. वे पेड़ में रस्सी बांधकर उस पर लटकने का खेल खेलते हैं. रस्सी से लटककर पानी के बीच में जाते हैं और फिर लौट आते हैं. इसी दौरान शख्स के साथ ऐसा कुछ हुआ कि हर कोई दंग रह गया.
मगरमच्छ ने दबोचा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स रस्सी से लटककर जैसे ही झूलना शुरू करता है वो मगरमच्छ की रडार पर आ जाता है. फिर क्या था मगरमच्छों की टोली में से एक मगरमच्छ उसके पीछे ही पड़ जाता है. वो उछलकर उसे दबोच लेना चाहता है. शख्स जैसे ही हमलावर मगरमच्छ को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है. वो रस्सी पर तड़पना शुरू कर देता है और किसी तरह से तालाब के किनारे पहुंचने की कोशिश में जुट जाता है. दूसरी ओर मगरमच्छ कई बार उसे लगभग दबोच ही लेता है मगरमच्छ कमजोर पकड़ की वजह से वह बच जाता है.
यहां देखिए वीडियो;
बुरी तरह फंसा शख्स
जैसे-तैसे शख्स रस्सी से लटकते हुए पानी से बाहर आ जाता है मगर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई दिखाई देती हैं. साफ पता चलता है कि शख्स इस खेल को खेलकर पछता रहा है. अब यह वीडियो वास्तविक है या नहीं इसके बारे में संदेह है. लेकिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मगरमच्छ का यह वीडियो viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से भी शेयर किया गया है. लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो पक पड़ चुके हैं. साफ कर दें कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है.