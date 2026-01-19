By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Magarmach Ka Video: मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर गुदगुदी करने लगा शख्स, फिर जो दिखा डरा ही देगा | देखें वीडियो
Magarmach ka Viral Video: देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे शख्स मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर गुदगुदी करता हुआ नजर आता है.
Magarmach Ka Video: दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों की लिस्ट में मगरमच्छ को जरूर शामिल किया जाता है. ये इतना खतरनाक शिकारी है कि खुद जंगल का राजा शेर भी इससे पंगा नहीं लेता है. अगर मगरमच्छ पानी में है तो कोई जानवर गलती से भी उसके करीब नहीं जाता है. यही वजह है कि इतने खतरनाक शिकारी से इंसान दूर ही रहता है. अगर गलती से भी मगरमच्छ किसी इंसान के सामने आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मगर क्या हो जब ऐसे ही किसी मगरमच्छ के मुंह में कोई शख्स हाथ डाल दे और उसे गुदगुदी करने लगे. यकीन करना मुश्किल होगा मगर अभी एक ऐसा ही होश उड़ाने वाला वीडियो वायरल है. इसमें देखेंगे कि शख्स ने सचमुच मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया और उसे गुदगुदी भी करता है.
मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया हाथ
शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि मगरमच्छ खुले स्थान पर है जिसे शिकार की तलाश है. मगर इसके उलट एक शख्स उसके करीब पहुंचा. शख्स मगरमच्छ के सामने कुछ वाक्य बोलता है और इतना सुनते ही सबसे खतरनाक शिकारी ने अपना मुंह ही खोल लिया. इधर शख्स धीरे-धीरे मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. हैरानी होगी शख्स ने अपना पूरा हाथ मगरमच्छ के मुंह डाल दिया और कथित तौर पर उसके हलक में गुदगुदी करता है. देखकर यकीन नहीं होगा कि मगरमच्छ शख्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता.
चौंका देगा नजारा
मानो उसे शख्स की इस हरकत से आराम मिल रहा हो. थोड़ी देर मगरमच्छ के मुंह में हाथ रखने के बाद शख्स धीरे-धीरे हाथ बाहर निकालता है. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा. इसमें आगे देखेंगे कि शख्स जैसे-जैसे हाथ बाहर निकालता है वैसे-वैसे मगरमच्छ अपना मुंह भी बंद करने लगता है. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा बार-बार देखने का मन करेगा. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर hotnews07 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.