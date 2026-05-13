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Magarmach Ka Video: लड़के ने सीधा मगरमच्छ से ही कर ली दोस्ती, फिर पानी में जो दिखा यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक लड़के की दोस्ती खतरनाक मगरमच्छ से हो जाती है. फिर ऐसा नजारा दिखा सब चौंक गए.

Published date india.com Published: May 13, 2026 10:28 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Magarmach Ka Video

Magarmach Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी कोई शानदार स्टंट दिखाकर ध्यान खींचता है तो कोई अजब-गजब कारनामें करके वायरल हो जाता है. फिलहाल अभी जो वीडियो सामने आया है उसने होश ही उड़ा दिए. इसमें एक लड़के की मगरमच्छ से गजब दोस्ती दिख रही है. लड़का पानी में तैर रहा है और प्लास्टिक की किसी चीज पर सो जाता है. कुछ ही देर में वहां एक मगरमच्छ आ धमकता है. उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाती है. तभी फ्रेम में गजब नजारा कैद हो गया.

मगरमच्छ संग दोस्ती

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देखेंगे कि तालाह में एक नाव दिखाई दे रही है. नाव के बगल में ही लड़का प्लास्टिक से बनी एक चीज पर सो रहा होता है. वो ऐसी चीज नजर आ रही है जो डूब नहीं सकता है. लड़का बिना किसी डर के उस पर गहरी नींद में सो जाता है. इतने में एक मगरमच्छ तैरते हुए वहां आ जाता है. सबको लगता है कि वो लड़के को शिकार बना लेगा. मगर दिखा इसके बिल्कुल उलट. मगरमच्छ वहां आकर लड़के से चिपक जाता है और फिर दोनों उस चीज पर सो जाते हैं. ये नजारा किसी के लिए भी हैरान कर देने वाला है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

नेटिजन्स के भी उड़े होश

आमतौर पर मगरमच्छ शिकार को देखते ही टूट पड़ते हैं. मगर इसमें मगरमच्छ के अंदर करुणा नजर आई वो भी एक इंसानी दोस्त के लिए. ऐसा लगता है मानो दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती है. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘इस सीन वाकई इमोशनल कर दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इंसान और जानवर का रिश्ता भी कितना खूबसूरत हो सकता है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे इंस्टाग्राम पर flirting.lines नाम के एकाउंट से भी अपलोड किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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