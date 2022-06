Magarmach Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो हमेशा ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं. खासकर मगरमच्छ और शेर के वीडियो खूब वायरल होते हैं. मगरमच्छ पानी में तो शिकार करते ही हैं पानी के बाहर भी वो काफी खतरनाक साबित होते हैं. अब फिर से एक मगरमच्छ का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक शख्स पर हमला करता दिख रहा है. लेकिन शख्स उस हमले के लिए पहले से ही तैयार था लिहाजा वो तुरंत मगरमच्छ पर पलटवार कर देता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - Viral Video Today: तपती धूप में मां की मेहनत देख पिघल गया बच्ची का दिल, आगे जो किया कभी भूल नहीं पाएंगे- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग शख्स पार्क में टहल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां एक खतरनाक मगरमच्छ आ जाता है. वो दौड़ते हुए आता है और शख्स पर टूट पड़ता है. हालांकि, शख्स इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था. मगरमच्छ जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आता है शख्स उसे फ्राई पैन से पीटने लगता है. अचानक हुए खुद पर हमले को देख मगरमच्छ दुम दबाकर भाग लेता है. वीडियो पर अब खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

They built different out in Florida man. Hitting a Gator with a cast iron skillet is nuts 🤣 pic.twitter.com/VbN9pXioCB

— Gwendalupe Estefani (@Notdojaaa) June 20, 2022