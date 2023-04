Magarmach Ka Video: भोजन लेकर पहुंचा था शख्स तभी आ गया मगरमच्छों का झुंड, फिर जो हुआ कल्पना भी नहीं कर सकते- देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: मगरमच्छ को पानी के सबसे खूंखार जीवों में से एक माना जाता है. वो यहां किसी को भी दबोच लेने की क्षमता रखता है. इतना ही नहीं पानी के बाहर भी मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ लेता है. हालांकि, यहां उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है. सोशल मीडिया पर मगरमच्छों के एक झुंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स उन्हें भोजन कराने के लिए पहुंचा है. खास बात यह है कि शख्स बिना डरे मगरमच्छों को निवाला डाल रहा है. एक के बाद कई मगरमच्छ नदी किनारे भोजन के लिए पहुंच जाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स हाथ में थैला और डंडा लिए नदी किनारे पहुंचता है. कुछ देर बाद वहां मगरमच्छ आने शुरू हो जाते हैं. वो बारी-बारी सबके मुंह में भोजन डालना शुरू करता है. एक बार तो ऐसा लगा जैसे मगरमच्छ शख्स का हाथ ही चबा जाएगा. लेकिन फिर वो भोजन लेकर साइड हो जाता है. इस वीडियो को देख लोग सहम से गए हैं.