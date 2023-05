Magarmach Ka Video: चाकू लेकर मगरमच्छ को गोदने पहुंचा शख्स, मगर ऐसा पलटवार हुआ नानी याद आ गई- देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: इंटरनेट की दुनिया में सैकड़ों वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. लेकिन इनमें कुछ ही वीडियो लोगों को पसंद आते हैं. जबकि कुछ वीडियो तो पूरी तरह सहमा देने वाले होते हैं. अभी इसी तरह का एक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स चाकू लेकर मगरमच्छ के पीछे पड़ जाता है. मालूम होता है जैसे वो उसका कत्ल करना चाहता है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में सारा खेल पलट गया. मगरमच्छ शख्स का हाथ जकड़ लेता है. फ्रेम में जो कुछ भी आगे दिखा वो किसी को भी हैरत में डाल सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह जंगल में एक शख्स चाकू लेकर मगरमच्छ के पास जाता है. मालूम होता है कि मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर आराम फरमा रहा है. शख्स चुपक से उसके पास पहुंच जाता है और फिर चाकू से हमला कर देता है. मगरमच्छ को कुछ नुकसान पहुंच पाता उससे पहले ही उसने शख्स का हाथ दबोच लिया. मगरमच्छ के पलटवार के लिए शख्स बिल्कुल भी तैयार नहीं था. एकदम से उसकी हालत खराब हो गई. ऐसा लग रहा है जैसे वो शख्स का हाथ चबा गया होगा.

मगरमच्छ से जुड़े इस वीडियो को @crazyclipsonly नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है, ‘शख्स ने अटैक किया मगर मगरमच्छ ने उल्टा पलटवार कर दिया.’ चंद सेकेंड के इस वीडियो को 80 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही इस वीडियो को पचास हजार लाइक्स भी मिल चुके हैं.