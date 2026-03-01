By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर गुदगुदी करने लगा शख्स, फिर जो दिखा यकीन नहीं करेंगे
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और डरा भी दिया है. वायरल क्लिप में एक शख्स विशालकाय मगरमच्छ की पीठ पर बैठा नजर आता है और इतना ही नहीं, वह उसे गुदगुदी करने की कोशिश भी करता दिखता है. यह खौफनाक नजारा देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर कोई इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकता है.
मगरमच्छ की पीठ पर बैठा शख्स
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारी-भरकम मगरमच्छ जमीन पर बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ा हुआ है. तभी एक शख्स उसके पास जाता है और बिना किसी डर के उसकी पीठ पर बैठ जाता है. हैरानी की बात तो तब होती है जब वह मगरमच्छ की पीठ और गर्दन के पास हाथ फेरते हुए उसे गुदगुदाने जैसा इशारा करता है. कैमरे की ओर देखकर वह मुस्कुराता है और पोज भी देता है, मानो यह कोई सामान्य बात हो.
शख्स को नहीं पहुंचाया कोई नुकसान
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सब के बावजूद मगरमच्छ अपनी जगह से हिलता तक नहीं. ना तो वह पलटकर हमला करता है और ना ही किसी तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि शायद मगरमच्छ ट्रेंड होगा या फिर किसी रेस्क्यू सेंटर का होगा. वहीं कई लोग इस हरकत को सरासर बेवकूफी बता रहे हैं और इसे सिर्फ लाइक्स और व्यूज पाने की कोशिश करार दे रहे हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
One day is one day pic.twitter.com/60KzcggE23
— The Instigator (@Am_Blujay) February 28, 2026
फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीडियो कहां का है और मगरमच्छ जंगली है या पालतू. लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह का स्टंट बेहद खतरनाक हो सकता है. वीडियो एक्स पर @Am_Blujay नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.