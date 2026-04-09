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Magarmach Ka Video: खुशी-खुशी नदी में नहाने गई थी लड़की, मगर डुबकी लगाते ही आ धमका मगरमच्छ | देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह नदी में अचानक मगरमच्छ निकल आता है. फिर जो अफरा-तफरी मची सोच नहीं सकते.

Published date india.com Published: April 9, 2026 8:57 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Magarmach Ka Video

Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों-हजारों वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बार-बार देखे जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की और मगरमच्छ से जुड़ा चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है. वीडियो की शुरुआत में लड़की नदी में बड़े आराम से और खुशी-खुशी नहा रही होती है. वह पानी में खेलती हुई नजर आती है, और उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह इस पल का खूब आनंद ले रही है. माहौल पूरी तरह सामान्य और सुकून भरा लगता है, जिससे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगले ही पल कुछ डरावना होने वाला है.

डुबकी लगाते ही दहल गई लड़की

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही लड़की पानी में पहली डुबकी लगाती है उसके हाथों के पास कुछ आ जाता है. उसे बिना समझे वह उसे अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर आ जाती है. शुरुआत में वह सामान्य रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है, वह देखकर हैरान रह जाती है कि वह एक छोटा मगरमच्छ है. यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और उसका चेहरा डर से भर जाता है. जो लड़की कुछ सेकंड पहले खुश थी, वही अब पूरी तरह घबरा जाती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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मच गई अफरा-तफरी

वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि मगरमच्छ को देखते ही लड़की तुरंत उसे दूर फेंकने की कोशिश करती है, और तेजी से पानी से बाहर निकलने लगती है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ झलकता है कि वह कितनी ज्यादा डर गई है. उसकी घबराहट और जल्दबाजी देखकर वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी सकता है. इसे Indiannews नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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