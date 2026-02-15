By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के मौके पर विदेशी लड़की ने गाया शिव भजन, अंदाज ऐसा हर कोई फिदा हो गया | देखें ये Viral Video
Mahashivratri Viral Video: महाशिवरात्रि के मौके पर विदेशी लड़की का ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स भी झूम उठे.
Maha Shivratri 2026 Viral Video: आज यानी 15 फरवरी 2026 को पूरे देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर सोशल मीडिया पर भी महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है. एक से एक नजारे यूजर्स को देखने को मिल रहे हैं. कोई भगवान शिव से जुड़े गाने गाकर वीडियो बना रहा है को कई नृत्य करके. अभी सिंगिंग से जुड़ा वीडियो हर तरफ छाया हुआ है, जो एक विदेशी लड़की से जुड़ा है. वीडियो में वो भगवान शिव पर आधारित एक हिंदी भजन गाती नजर आ रही है. उसका ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है.
विदेशी लड़की ने गाया शिव भजन
वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की कमरे में गिटार लेकर बैठी है. सामने कैमरा लगा है और वह बहुत ही सादगी से गिटार बजाते हुए महादेव का भजन गाना शुरू करती है. कुछ ही सेकंड में उसका मधुर स्वर माहौल को भक्तिमय बना देता है. वीडियो में किसी तरह का दिखावा नहीं है, सिर्फ संगीत और भक्ति का भाव है. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है. उसके चेहरे के भाव और गाने में डूबी हुई उसकी अभिव्यक्ति साफ दिखाती है कि वह सिर्फ सिंगिंग ही नहीं कर रही, बल्कि भक्ति को महसूस भी कर रही है.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर विदेशी लड़की की यह सिंगिंग खूब पसंद की जा रही है. उसका सादगी भरा अंदाज नेटिजन्स को काफी प्रभावित कर गया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर mira_elara_ नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इस पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘अच्छा लग रहा देखकर कि विदेशी भी शिव भक्ति में लीन हो रहे हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘भारतीय संस्कृति की सुंदरता इसी बात में है कि उसे दुनिया भर के लोग अपनाते हैं.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.