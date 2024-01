Mahindra Thar Viral Video: लापरवाह पिता ने बच्चे को थमा दी थार की चाबी, वीडियो देख लोग भड़के

इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख शायद आप भी नाराज हो जाए. चौंका देने वाला ये वीडियो बेंगलुरु शहर का है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स ने बीच सड़क पर अपने बच्चे को ‘महिंद्रा थार’ की स्टीयरिंग पकड़ा दिया. वायरल हो रहे वीडियो को एक पत्रकार ने रिकॉर्ड किया है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट को बेंगलुरु पुलिस और ट्रैफिक पुलिस प्रमुख को टैग किया गया है.

वायरल हो रहे वीडियो को नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. इसके कैप्शन में लिखा है- एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक उल्लंघन हुआ है- एक बच्चा कार चला रहा है. कार का नंबर भी शेयर कर रहा हूं.जैसे ही पोस्ट शेयर किया गया इंटरनेट पर ये धड़ल्ले से वायरल होते नजर आया.वीडियो को देख पुलिस हरतक में आ गई. इसके साथ ही गाड़ी के मालिक पर कार्रवाई की. पुलिस ने गाड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिता ने अपने बच्चे को गाड़ी की स्टीयरिंग उसेक हाथ में पकड़ा दिया है. गाड़ी चलाते समय बच्चे के हाथ में स्टीयरिंग साफ देखी जा सकती है.वायरल हुआ ये वीडियो काफी दंग कर देने वाला है. अक्सर ऐसी लापरवाही के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है. वीडियो देख लोग जमकर कमेंट करते नजर आ रहे हैं.

Dear sir Witnessed a clear violation near MG Road Metro station – a child behind the wheel driving a car. @BlrCityPolice @Jointcptraffic Vehicle no- KA 04 MZ 5757 pic.twitter.com/P8ugJy1xu8

