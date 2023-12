नए साल का सौगत करने साथ ही क्रिसमस की पार्टी को एंजॉय करने के लिए अक्सर लोग पहाड़ों की ओर रूख करते नजर आते हैं. लोगों के अच्छी-खासी तदाद में आने कारण हिल स्टेशनों और पहाड़ों पर काफी भीड़ देखने को मिलती है. जिस कारण ट्रेफिक में लंबी लाइन लगी रहती है. और इस लंबी लाइन से बचने के लिए एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसे देख आप दंग रह जाएंगे.

ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में स्थित चंद्रा नदी का है जहां एक शख्स महिंद्रा ‘थार’ को नदी को बीचों-बीच चलाता हुआ नजर आ रहा है. आदमी ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ये रास्ता अपनाया. शख्स के हैरतअंगेज कारनामे को देख लोग हैरान हो रहे हैं. वायरल हो रहे क्लिप को देख पुलिस ने गाड़ी चला रहे शख्स पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है . और इसके साथ ही कोई दूसरा टूरिस्ट ऐसी हरकत न करे इसको ध्यान में रखते हुए वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है.

वायरल हो रहे वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI ) ने पोस्ट किया है. इस वीडियो को देख लाहौल जिले के SP मयंक चौधरी ने कहा, हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है. इसमें एक थार जिला लाहौल-स्पीति में चंद्रा नदी को पार कर रही है. उक्त वाहन का मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vechile Act, 1988) के तहत चालान काटा गया है. भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध न करे, इसके लिए जिला पुलिस ने उक्त स्थान पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया.

#WATCH | Himachal Pradesh: Challan issued after a video of driving a Thar in Chandra River of Lahaul and Spiti went viral on social media.

SP Mayank Chaudhry said, “Recently, a video went viral in which a Thar is crossing the river Chandra in District Lahaul Spiti. The said… pic.twitter.com/V0a4J1sgxv

— ANI (@ANI) December 25, 2023