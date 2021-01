Makar Sankranti 2021: मकर संक्रांति के त्यौहार पर पूरे देश में धूमधाम से तैयारियां की जाती हैं. मकर संक्रांति के मौके पर पतंग भी उड़ाई जाती है. बाजार में कई तरह की पतंगें तो मौजूद हैं पर एक ऐसी अनोखी पतंग, मांझा की चर्चा हो रही है जो सोने, चांदी से बनी हैं. Also Read - Makar Sankranti 2021: राशिनुसार मकर संक्रांति के दिन दान करें ये चीजें, घर आएगी सुख और समृद्धि

कोरोना वायरस, पीएम मोदी, बॉलीवुड स्टार्स की पतंगों के बीच ये नई कलाकृतियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं. इन्हें हैदराबाद के एक कलाकार ने बनाया है.

पतंग के अलावा इस कलाकार ने सोने और चांदी का प्रयोग कर मांझा और फेस मास्क भी तैयार किए हैं.

सोने-चांदी से बनी पतंग और मांझे का वजन 2.58 ग्राम है. इसे तैयार करने के बाद कलाकार ने कहा, “हर साल, मैं चांदी या सोने की पतंग और मांझा बनाता हूं और त्यौहार के बाद इन्हें तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित कर देता हूं.”

देखें तस्वीरें-

Telangana: Ahead of Makara Sankranti, man creates miniature silver kite, manjha & face mask in Hyderabad. “Every year, I create miniature silver or gold kite & manjha & offer it to Lord Venkateswara in Tirupati after the festival. Kite & manjha weigh 2.58 grams,” he says. (12.01) pic.twitter.com/5JgyjALi8f

— ANI (@ANI) January 12, 2021