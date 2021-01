Makar Sankranti Kites: मकर संक्रांति के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में बाजार में रंग-बिरंगी पतंगे आ गई हैं. Also Read - Makar Sankranti Horoscope: मकर संक्रांति पर खुलेंगे बंद किस्मत के ताले, जानें राशि अनुसार क्या होगा असर

पतंगें बेहद अलग अंदाज में बनाई गई हैं. यहां कोविड-19 की थीम से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, क्रिकेट खिलाड़ी, बॉलीवुड आदि की थीम पर पतंगे तैयार की गई हैं. Also Read - Rashifal: मकर संक्रांति पर खुलेगी इन 5 राशियों की किस्मत, पढ़ें संपूर्ण राशिफल

अलग तरह की ये पतंगें लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं. Also Read - Makar Sankranti 2021 Rashifal: मकर संक्रांति के दिन राशिनुसार करें इन चीजों का दान, मिलेगा लाभ

देखें-

Gujarat: With Uttarayan festival around the corner, markets in Rajkot decked up with a variety of kites including COVID-19 themed kites and those carrying images of PM Narendra Modi, and cricketers and actors. pic.twitter.com/FKKnTLioFP

— ANI (@ANI) January 10, 2021