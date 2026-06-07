गर्मी में प्यास से तड़प रहे पक्षी के लिए फरिश्ता बना शख्स, ड्रॉपर से पिलाया नारियल पानी | भावुक कर देगा वीडियो

भीषण गर्मी के बीच एक नन्हे पक्षी और इंसान के बीच भरोसे का ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसने इंटरनेट यूजर्स को भावुक कर दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा पक्षी बेहद कमजोर और प्यासा नजर आ रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/man-became-angel-for-bird-suffering-from-thirst-in-the-heat-video-going-viral-8439620/ Copy

पक्षी को नारियल पानी पिलाते हुए शख्स का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लाखों लोगों का दिल पिघल गया. दरअसल भीषण गर्मी के बीच एक नन्हे पक्षी और इंसान के बीच भरोसे का ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसने इंटरनेट यूजर्स को भावुक कर दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा पक्षी बेहद कमजोर और प्यासा नजर आ रहा है. तभी वहां मौजूद एक युवक उसकी हालत समझ जाता है और उसकी मदद के लिए आगे आता है. युवक पहले नारियल खोलता है और फिर उसका पानी एक बर्तन में निकालता है. इसके बाद जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ, उसने लोगों का दिल जीत लिया.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

ड्रॉपर से पक्षी को पिलाया पानी

युवक एक ड्रॉपर की मदद से धीरे-धीरे पक्षी को नारियल पानी पिलाने लगता है. हैरानी की बात यह है कि पक्षी बिल्कुल भी नहीं घबराता और आराम से उसके पास बैठकर पानी पीता रहता है. ऐसा लग रहा था मानो उसे इंसान पर पूरा भरोसा हो. वीडियो में दोनों के बीच की यह अनोखी बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है. आमतौर पर पक्षी इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी. पक्षी बार-बार उसी युवक के पास आता है और आराम से पानी पीता रहता है.

यहां देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by INDIANS (@iforindians)

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. हजारों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है. वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग भावुक हो गए. यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक पक्षी को पानी पिलाने का वीडियो नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच प्यार और संवेदनशीलता का खूबसूरत संदेश है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीतता नजर आ रहा है.