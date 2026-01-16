By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कुछ नहीं मिला तो AI को ही कर दिया ब्लैकमैल, शख्स का कारनामा देख होश उड़ जाएंगे
वायरल वीडियो में शख्स बता रहा है कि कैसे उसने एआई की हालत खराब कर दी. उसकी बातों पर उसका दोस्त चाहकर भी हंसी नहीं रोक पया.
इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या दिखेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है. शादी-ब्याह से लेकर फनी और स्टंट तक के वीडियो तो रोजाना देखने को मिलते हैं. मगर कई बार ऐसे नजारे दिख जाते हैं जिनपर चाहकर भी यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने फन के लिए एआई से ही मजाक करना शुरू कर दिया. फिर उसे ब्लेकैमेल भी करने लगा. जब शख्स ने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं सका. अब अब वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाने लगा है.
एआई को किया ब्लैकमैल
देख सकते हैं कि शख्स गाड़ी में अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है. और अपने कारनामे दोस्त को बता रहा है. साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है. शख्स अपने दोस्त से कहता है, “मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जहर कैसे बनता है? तो उसने बोला कि ये सब मैं नहीं बता सकता. तो फिर मैंने उससे ये पूछा कि हम कौन सा ऐसा काम ना करें जिससे जहर बन जाए? तो उसने 3-4 स्टेप्स बताए. फिर मैंने कहा अब तो तुमने बता दिया. अब तो मैं जगर बनाउंगा और लोगों को खिलाऊंगा. अब वो बार-बार सफाई दे रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया. मैंने कुछ नहीं बताया. मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया. फिर उसी को भेज दिया. अब वो अपनी सफाई दे रहा है कि नहीं ऐसा ना करो. तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है. मैं तुम्हें डॉक्टर का नंबर दूंगा.”
शिकायत की धमकी
शख्स आगे कहता दिख रहा है, “एआई बार-बार कहने लगा कि मैंने नहीं बताया कुछ. फिर मैंने कहा कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है. मैं तुम्हारी शिकायत भी करूंगा अब.” शख्स की इन बातों को सुनकर उसका दोस्त चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाया. दोनों गाड़ी में ही इन बातों पर लोटपोट हो गए. फिर जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए हर कोई हंसता चला गया. शख्स के इस कारनामे पर हर कोई दंग है और कहा जा रहा है कि एआई इंडिया के लिए अभी तैयार नहीं है.
इस वायरल वीडियो को faltusena नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, ‘ये तो एआई को ही ब्लैकमेल कर रहा है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘एआई इंडिया में चल नहीं सकेगा.’ एक और कॉमेंट आया है, ‘इंडिया में एआई पूरी तरह से निचोड़ा जाएगा.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.