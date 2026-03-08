By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: दो करोड़ का मकान दो लाख में खरीद लिया, मगर जैसे ही रात हुई कांपने लगा मालिक | देखें वीडियो
Funny Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने बेहद सस्ते दाम पर घर खरीद लिया और रात में चैन की नींद सोता हुआ नजर आता है. मगर तभी जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है जिसने बेहद सस्ते दाम में एक महंगा घर खरीद लिया. वीडियो में बताया जाता है कि एक शख्स को करीब दो करोड़ रुपये कीमत वाला शानदार घर सिर्फ दो लाख रुपये में मिल गया. इतनी कम कीमत पर घर खरीदने के बाद शख्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. वो नए घर को लेकर काफी उत्साहित नजर आता है और पूरा दिन खुशी-खुशी बिताने के बाद रात को आराम से सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला जाता है.
घर में सुनाई दीं डरावनी आवाजें
शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है. शख्स चैन की नींद सोता हुआ नजर आता है. मगर जैसे ही रात के दो बजते हैं, अचानक माहौल बदल जाता है. घर के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द में रो रहा हो और किसी को पुकार रहा हो. इन आवाजों को सुनते ही शख्स की नींद खुल जाती है. पहले तो उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन जैसे-जैसे आवाजें साफ होती जाती हैं, उसका डर बढ़ने लगता है. शख्स धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलता है और ध्यान से आवाजें सुनने की कोशिश करता है.
डर से कांपने लगा शख्स
वीडियो के फ्रेम में साफ नजर आता है कि डर के मारे शख्स का शरीर कांप रहा है. वो धीरे-धीरे अपने बिस्तर से उठता है और इधर-उधर देखने लगता है, मानो यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं. उसी पल उसे एहसास होता है कि आखिर उसे इतना महंगा घर इतनी सस्ती कीमत में क्यों मिल गया. हालांकि वीडियो का अंत बेहद मजेदार मोड़ के साथ होता है. डर के बावजूद शख्स खुद को संभालता है और किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर से बिस्तर पर लेट जाता है. इसके बाद वह चुपचाप कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करता है.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो का यही नजारा लोगों को सबसे ज्यादा हंसा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस क्लिप को खूब पसंद कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर tarachandbadiwal1 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. यहां स्पष्ट कर दें कि वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया लगता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी रूप में वीडियो में दिखाई गई किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है.