  • Hindi
  • Viral
  • Man Caught Hitting His Wifes Grave After Dna Test Revealed None Of The Six Children Were His Video Went Viral

DNA टेस्ट में बच्चों का पिता नहीं निकला शख्स, फिर पत्नी की कब्र पर जाकर जो किया होश उड़ जाएंगे | देखें VIDEO

Viral Video: वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी की कब्र पर खड़ा दिखाई देता है और गुस्से व दर्द में छड़ी से कब्र पर वार करता नजर आता है.

Published date india.com Published: February 28, 2026 11:17 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
DNA टेस्ट में बच्चों का पिता नहीं निकला शख्स, फिर पत्नी की कब्र पर जाकर जो किया होश उड़ जाएंगे | देखें VIDEO
हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए हैं. वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी की कब्र पर खड़ा दिखाई देता है और गुस्से व दर्द में छड़ी से कब्र पर वार करता नजर आता है. वह जोर-जोर से रोता भी है और पूरी ताकत से कब्र पर छड़ी मारता रहता है. यह नजारा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. बताया जा रहा है कि शख्स की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था.

भारत का एकमात्र शहर जहां कोई मांस नहीं खा सकता, अंडा खाने पर भी पकड़ लेती है पुलिस

अपने ही बच्चों का पिता नहीं निकला शख्स

पत्नी की मौत के बाद उसे किसी बात पर शक हुआ, जिसके चलते उसने अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट आने पर वह पूरी तरह टूट गया. दावा किया जा रहा है कि उसके छह बच्चों में से किसी एक का भी डीएनए उससे मेल नहीं खाया. इसी खुलासे के बाद उसका गुस्सा और दुख फूट पड़ा. वायरल वीडियो में दिखता है कि वह कब्र के पास खड़ा होकर चीखते हुए छड़ी से वार कर रहा है. कभी वह रोता है, कभी जमीन पर झुक जाता है और फिर दोबारा मारने लगता है.

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग शख्स के दर्द को समझने की बात कह रहे हैं, तो कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह कब्र का अपमान करना गलत है. कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई की स्वतंत्र पुष्टि हुई है या नहीं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

सत्यता की पुष्टि नहीं

फिलहाल इस घटना की आधिकारिक पुष्टि या स्थान की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी तरह वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि वीडियो ने रिश्तों में भरोसे, शक और सच्चाई के सवालों को लेकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इंटरनेट पर यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.