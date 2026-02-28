Hindi Viral

Man Caught Hitting His Wifes Grave After Dna Test Revealed None Of The Six Children Were His Video Went Viral

DNA टेस्ट में बच्चों का पिता नहीं निकला शख्स, फिर पत्नी की कब्र पर जाकर जो किया होश उड़ जाएंगे | देखें VIDEO

Viral Video: वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी की कब्र पर खड़ा दिखाई देता है और गुस्से व दर्द में छड़ी से कब्र पर वार करता नजर आता है.

हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए हैं. वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी की कब्र पर खड़ा दिखाई देता है और गुस्से व दर्द में छड़ी से कब्र पर वार करता नजर आता है. वह जोर-जोर से रोता भी है और पूरी ताकत से कब्र पर छड़ी मारता रहता है. यह नजारा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. बताया जा रहा है कि शख्स की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था.

अपने ही बच्चों का पिता नहीं निकला शख्स

पत्नी की मौत के बाद उसे किसी बात पर शक हुआ, जिसके चलते उसने अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट आने पर वह पूरी तरह टूट गया. दावा किया जा रहा है कि उसके छह बच्चों में से किसी एक का भी डीएनए उससे मेल नहीं खाया. इसी खुलासे के बाद उसका गुस्सा और दुख फूट पड़ा. वायरल वीडियो में दिखता है कि वह कब्र के पास खड़ा होकर चीखते हुए छड़ी से वार कर रहा है. कभी वह रोता है, कभी जमीन पर झुक जाता है और फिर दोबारा मारने लगता है.

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग शख्स के दर्द को समझने की बात कह रहे हैं, तो कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह कब्र का अपमान करना गलत है. कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई की स्वतंत्र पुष्टि हुई है या नहीं.

एक्स पर देखें वीडियो

MAN CAUGHT ON CAMERA HITTING HIS WIFE’S GRAVE AFTER A DNA TEST REVEALED NONE OF THE SIX CHILDREN WERE HIS. pic.twitter.com/Ugf2OLc5TM — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 28, 2026

सत्यता की पुष्टि नहीं

फिलहाल इस घटना की आधिकारिक पुष्टि या स्थान की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी तरह वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि वीडियो ने रिश्तों में भरोसे, शक और सच्चाई के सवालों को लेकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इंटरनेट पर यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

