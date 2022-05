चीन (China) में एक बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया और उसे एक मुर्दाघर भेज दिया गया. मुर्दाघर पहुंचने के बाद उसके जिंदा होने का पता चला. चीन में सोशल मीडिया पर जारी कुछ वीडियो में दो लोगों को शंघाई शिनचांगजेंग अस्पताल के बाहर एक पीले रंग के बड़े से बैग के साथ देखा गया. दोनों मुर्दाघर के कर्मचारी लग रहे थे. दोनों अस्पताल के एक कर्मचारी के सामने बैग को खोलकर यह कहते सुने जा सकते हैं कि यह आदमी जिंदा है. हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने सोमवार को यह खबर प्रकाशित की.Also Read - सिर्फ ठुमके ही नहीं लगाती 'पुष्पा' की श्रीवल्ली, कमर लचकाने के लिए Rashmika Mandanna जिम में बहाती हैं खूब पसीना

इसके बाद कर्मचारियों ने व्यक्ति के जिंदा होने की पुष्टि की. इस घटना के बाद से शंघाई के लोगों में रोष है. शंघाई के स्थानीय प्रशासन को 2.6 करोड़ आबादी वाले शहर में ओमिक्रॉन के संकट को सही से नहीं संभाल पाने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

A senior citizen was mistaken for dead by staff at an elderly care centre and sent to the morgue. He has since been taken back to the hospital and is in stable condition. pic.twitter.com/35vCaExLFa

