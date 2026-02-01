  • Hindi
लगातार काम करने से गई शख्स की जान! मौत के बाद भी ऑफिस वाले काम के लिए करते रहे मैसेज

Viral News: क्या कोई नौकरी किसी की जान से कीमती हो सकती है? चीन से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने इस सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है.

AI Image

Trending News: ये कहानी चीन के एक 32 वर्षीय प्रोग्रामर गाओ गुआंगहुई की है, जिनकी अधिक काम के बोझ के कारण अचानक मृत्यु हो गई. उनकी मौत ने पूरी दुनिया, खासकर कामकाजी युवाओं को झकझोर कर रख दिया है. सबसे दिल दहला देने वाली बात यह रही कि गाओ की मृत्यु के 8 घंटे बाद भी उनके वर्क ग्रुप पर उन्हें एक जरूरी काम का मैसेज भेजा गया.

जब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उसी समय उन्हें एक नए प्रोजेक्ट ग्रुप में जोड़ा गया था. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, नवंबर 2025 के एक शनिवार को गाओ सुबह जल्दी उठे. उन्होंने अपनी पत्नी ली से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी वह यह कहकर कंप्यूटर पर बैठ गए कि बैठे-बैठे थोड़ा काम निपटा लेता हूं.

क्या हुआ था उस दिन?

कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें दौरे पड़े और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था, जो लगातार अत्यधिक काम के तनाव की वजह से आया.

996 वर्क कल्चर की बलि चढ़ते युवा

चीन की टेक कंपनियों में 996 कल्चर बहुत मशहूर है यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम. गाओ के साथ भी यही हो रहा था. प्रमोशन के बाद 2021 में टीम लीडर बनने के बाद वह रोज रात 9:30 बजे के बाद ही घर लौटते थे.

जिम्मेदारी का एहसास

उनकी पत्नी अक्सर उन्हें जल्दी घर आने के लिए मैसेज करती थीं, लेकिन गाओ यह कहकर मना कर देते थे कि काम बहुत ज्यादा है, मैं अपनी टीम को बीच में नहीं छोड़ सकता. अपनी मौत वाले दिन भी उन्होंने कंपनी के सिस्टम को 5 बार लॉगिन किया था.

संघर्षों से भरा जीवन

गाओ का बचपन बहुत गरीबी में बीता था. वह अपने माता-पिता के साथ हेनान प्रांत से ग्वांगझू आए थे. बचपन में वह जेब खर्च के लिए सड़कों से कचरा और कबाड़ चुनते थे. कॉलेज के दौरान भी उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए पार्ट-टाइम नौकरियां कीं.

16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, “मेरी किस्मत और मेरी मुश्किलें मुझे बड़ा होने पर मजबूर कर रही हैं. मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी.” गाओ केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान भी थे. उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को पता चला कि कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक चोर को पकड़ा था.

समाज में आक्रोश और चेतावनी

गाओ की मौत ने चीन के श्रम कानूनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. नियम के मुताबिक हफ्ते में 44 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत में कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं.

स्वास्थ्य का खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ज्यादा देर तक काम करने से हृदय रोग से होने वाली मौतों का खतरा 42% बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर लोग बेहद भावुक और गुस्से में हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह जिम्मेदार इंसान अब जाकर चैन की नींद सो पाएगा.” जबकि दूसरे ने कहा, “ऐसी कंपनियों को बंद हो जाना चाहिए जो सिर्फ ओवरटाइम के दम पर मुनाफा कमाती हैं.”

