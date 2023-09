खौफनाक वीडियो! बाइक पर बैठे शख्स को कोबरा ने काटा, गिरते ही हुई मौत

Viral Video: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बाइक पर जा रहे एक शख्स की जहरीले कोबरा के काटने से मौत हो गई. घटना का वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर सामने आया और वायरल हो गया है. मृतक की पहचान मनीष के रूप में हुई, जो सांप पकड़ने वाला था.

यह भयानक घटना तब हुई जब मनीष ने दोनों हाथों से कोबरा को पकड़ रखा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो गई और अचानक सांप ने उसे काट लिया. मनीष पीछे की सीट पर बैठा था जबकि उसका दोस्त बाइक चला रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि मनीष को जब कोबरा काटता है तो उसका दोस्त बाइक रोकता है, लेकिन तब तक वो बाइक से गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है.

Viral Video: Cobra bit a young man on a moving bike, CCTV footage of the incident went viral.#viralnews #cobra #Indore #MadhyaPradesh #india #viral #viralvideo #snake pic.twitter.com/FfQB3JRFHT

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 23, 2023