  • Hindi
  • Viral
  • Man Enters Mall On Horse Viral Video Shocking Shopping Scene In America Social Media Trend

Viral Video: घोड़े पर सवार हो मॉल में शॉपिंग करते दिखा शख्स, फिर आगे जो हुआ देख उड़ जाएगी नींद

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स घोड़े की सवारी करते हुए शापिंग कर रहा होता है.

Published date india.com Published: January 8, 2026 11:25 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
horse in mall
horse in mall

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. आमतौर पर लोग मॉल या रिटेल स्टोर में ट्रॉली और शॉपिंग बैग के साथ नजर आते हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. अमेरिका में टेक्सास के डलास शहर में स्थित एक मशहूर रिटेल स्टोर के अंदर एक शख्स घोड़े पर सवार होकर शॉपिंग करता दिखा. इस वायरल वीडियो को देख हर कोई दंग रह गया. अब ये वीडियो तेजी के साथ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

घोड़े के साथ स्टोर में ली एंट्री

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घोड़े पर बैठे हुए रिटेल स्टोर के अंदर एंट्री करता है. उसके साथ एक बच्चा भी मौजूद रहता है और वो घोड़े पर बैठ स्टोर के अंदर बने कोरिडोर में चक्कर काटने लगाते हैं. ऐसे में ये नजारा देख वहां मौजूद ग्राहक हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग डर के मारे पीछे हटते हैं, तो कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं. ये नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है.

ग्राहकों में डर का माहौल

स्टोर में मौजूद कई ग्राहकों के चेहरे पर साफ डर दिखाई देती है. लोग यह समझ नहीं पाते कि आखिर घोड़ा स्टोर के अंदर कैसे आ गया. वीडियो में कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिनमें नाराजगी साफ झलकती है. वीडियो में एक टारगेट कर्मचारी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और तुरंत घोड़े को बाहर ले जाएं. कुछ लोग इस हरकत को मजेदार मानते हैं और घोड़े को प्यार से सहलाते हुए भी नजर आते हैं.

देखें वायरल

वीडियो

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों में बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने इसे मजाक बताया, तो कई यूजर्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत करार दिया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने के लिए सार्वजनिक जगहों की मर्यादा तोड़ना सही है. वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @cowboyatheart82 नाम के यूजर ने शेयर किया है. इंटरनेट पर आएं दिन इस तरह के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जिसे देख हर कोई दंग रहा जाता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.