Hindi Viral

Man Experimented With Sutli Bomb But Flung Into The Air Himself Watch The Video

सुतली बम से जोर-आजमाइश करने लगा शख्स, जब फटा तो खुद हवा में उछल गया | देखें VIDEO

Viral Video: सामने आए वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने सुतली बम को चिंगारी दिखाई और खुद उसके ऊपर बैठ गया. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया किसी को भी हैरान कर देगा.

वीडियो में देखेंगे कि सुतली बम में आग लगाने के बाद शख्स खुद उसके ऊपर बैठ गया. (Photo/X)

Ajab Gajab Video Today: सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स का पटाखे के साथ किया गया ‘जुगाड़’ उसी पर उल्टा पड़ गया. वीडियो देखने के बाद लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं और इसे क्लासिक इंटरनेट मोमेंट बता रहे हैं. वीडियो में नजर आता है कि शख्स अपनी छत पर सुतली बम और एक ग्लास लेकर आता है. वह बड़े आराम से कैमरा सेट करता है, जैसे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला हो. सब कुछ रिकॉर्ड करने की तैयारी के बाद वह सुतली बम में आग लगाता है और तुरंत उसके ऊपर ग्लास रख देता है.

ये भी जरूर पढ़ें- कितने साल पहले बना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसपर कब्जा करके बैठ गया ईरान

सुतली बम के ऊपर बैठा शख्स

यहां तक तो लगता है कि शख्स कोई सेफ ट्रिक करने वाला है, लेकिन अगले ही पल कहानी पलट जाती है. शख्स खुद ही उस ग्लास के ऊपर खड़ा हो जाता है. यह देखकर समझ आ जाता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है. कुछ सेकंड के अंदर सुतली बम जोरदार धमाके के साथ फटता है. धमाका होते ही ग्लास तेजी से उछलता है और सीधा शख्स के कूल्हे पर जा लगता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि शख्स की जोर से चीख निकल जाती है और वह उछलकर पीछे हटता है.

एक्स पर देखें वीडियो

आते ही वायरल हुआ वीडियो

इसके बाद वीडियो में वह दर्द से कराहता हुआ दिखाई देता है. अब सुतली बम से जोर-आजमाइश करने के बाद शख्स को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया हो. पूरा सीन इतना अचानक और अजीब है कि देखने वाले हंसी नहीं रोक पाते. यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर हो रहा है. एक्स पर घर के क्लेश नाम के हैंडल से भी इसे पोस्ट किया गया है, जहां यूजर्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘ओवरकॉन्फिडेंस का रिजल्ट’ बता रहा है तो कोई इसे ‘फनी लेकिन सीख देने वाला वीडियो’ कह रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें