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सुतली बम से जोर-आजमाइश करने लगा शख्स, जब फटा तो खुद हवा में उछल गया | देखें VIDEO

Viral Video: सामने आए वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने सुतली बम को चिंगारी दिखाई और खुद उसके ऊपर बैठ गया. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया किसी को भी हैरान कर देगा.

Published date india.com Published: April 20, 2026 10:59 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video
वीडियो में देखेंगे कि सुतली बम में आग लगाने के बाद शख्स खुद उसके ऊपर बैठ गया. (Photo/X)

Ajab Gajab Video Today: सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स का पटाखे के साथ किया गया ‘जुगाड़’ उसी पर उल्टा पड़ गया. वीडियो देखने के बाद लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं और इसे क्लासिक इंटरनेट मोमेंट बता रहे हैं. वीडियो में नजर आता है कि शख्स अपनी छत पर सुतली बम और एक ग्लास लेकर आता है. वह बड़े आराम से कैमरा सेट करता है, जैसे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला हो. सब कुछ रिकॉर्ड करने की तैयारी के बाद वह सुतली बम में आग लगाता है और तुरंत उसके ऊपर ग्लास रख देता है.

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सुतली बम के ऊपर बैठा शख्स

यहां तक तो लगता है कि शख्स कोई सेफ ट्रिक करने वाला है, लेकिन अगले ही पल कहानी पलट जाती है. शख्स खुद ही उस ग्लास के ऊपर खड़ा हो जाता है. यह देखकर समझ आ जाता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है. कुछ सेकंड के अंदर सुतली बम जोरदार धमाके के साथ फटता है. धमाका होते ही ग्लास तेजी से उछलता है और सीधा शख्स के कूल्हे पर जा लगता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि शख्स की जोर से चीख निकल जाती है और वह उछलकर पीछे हटता है.

एक्स पर देखें वीडियो

आते ही वायरल हुआ वीडियो

इसके बाद वीडियो में वह दर्द से कराहता हुआ दिखाई देता है. अब सुतली बम से जोर-आजमाइश करने के बाद शख्स को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया हो. पूरा सीन इतना अचानक और अजीब है कि देखने वाले हंसी नहीं रोक पाते. यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर हो रहा है. एक्स पर घर के क्लेश नाम के हैंडल से भी इसे पोस्ट किया गया है, जहां यूजर्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘ओवरकॉन्फिडेंस का रिजल्ट’ बता रहा है तो कोई इसे ‘फनी लेकिन सीख देने वाला वीडियो’ कह रहा है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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