VIDEO: शख्स ने फेंके हुए सिम कार्ड से निकाल लिया 26 लाख रुपये का सोना, होश उड़ा देगा ये वायरल वीडियो

Viral Video Today: सिम कार्ड से सोना निकालने वाली इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो शख्स ने सोशल मीडिया पर साझा किया है. वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अभी तक हजारों लाखों बार देखा जा सकता है.

Viral Video Today: चीन में एक शख्स ने फेंके हुए सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लाखों रुपये का सोना निकालने का दावा किया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गुआंगदोंग के हुईझोउ शहर में रहने वाला यह शख्स सोशल मीडिया पर ‘कियाओ’ नाम से जाना जाता है. उसका दावा है कि उसने पुराने सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से अब तक 191 ग्राम सोना निकाला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रुपये बताई जा रही है.

शख्स ने खुद शेयर किया वीडियो

सिम कार्ड से सोना निकालने वाली इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो शख्स ने सोशल मीडिया पर साझा किया है. वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अभी तक हजारों लाखों बार देखा जा सकता है. वीडियो में वह पुराने सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को केमिकल से भरे ड्रम में डालकर रासायनिक प्रक्रिया के जरिए सोना अलग करता दिखाई देता है.

सिम कार्ड में होती है गोल्ड की परत

बताया गया कि सिम कार्ड और टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कई चिप्स में जंग से बचाव और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सोने की बेहद पतली परत चढ़ी होती है. एक सिम कार्ड में सोने की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को प्रोसेस करने पर पर्याप्त सोना निकाला जा सकता है. शख्स बताया कि उसने करीब दो टन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को प्रोसेस कर यह सोना निकाला है.

इंटरनेट पर तेज हुई चर्चा

हालांकि कियाओ ने यह भी साफ किया है कि वह लोगों को इस तरह का काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है. उसने चेतावनी दी कि बिना सही प्रशिक्षण, सुरक्षा उपायों और सरकारी अनुमति के ऐसा करना खतरनाक और गैरकानूनी हो सकता है. इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ई-वेस्ट से कीमती धातुएं निकालने को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं. कई यूजर्स ने इसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे की छुपी हुई कीमत का उदाहरण बताया है.

