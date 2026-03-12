  • Hindi
  • Viral
  • Man Filling Thousands Of Litres Of Fuel In Water Tanker Shocking Video Went Viral

VIDEO: टैंकर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया शख्स, फिर अकेले ही भरवा लिया 5000 लीटर तेल

Viral Video Today: दावा किया जा रहा है कि संभावित फ्यूल संकट की आशंका के कारण लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल जमा करने लगे हैं.

Published date india.com Published: March 12, 2026 12:33 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral video
टैंकर में तेल भरवाने पहुंच गया शख्स. (photo/X)

Viral Video Today: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी तनाव का असर अब भारत में भी अफवाहों के रूप में दिखाई देने लगा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर का टैंकर लेकर तेल भरवाता नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि संभावित फ्यूल संकट की आशंका के कारण लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल जमा करने लगे हैं.

होली को उर्दू में क्या कहते हैं मुस्लिम, जवाब सचमुच हैरान कर देगा आज

पानी के टैंकर में भरवाया तेल

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पानी वाले बड़े टैंकर के साथ पेट्रोल पंप पहुंचता है और उसमें पेट्रोल भरवाना शुरू कर देता है. कुछ ही देर में टैंकर लगभग भर जाता है. बताया जा रहा है कि टैंकर की क्षमता करीब 5000 लीटर है. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि व्यक्ति ने इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन किस वजह से खरीदा.

अफवाह ने फैलने का डर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि सरकार के पास भले ही 50 से 60 दिनों का ईंधन भंडार हो, लेकिन अगर अफवाहों के कारण लोग इसी तरह बड़ी मात्रा में खरीदारी करते रहे तो स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है. पोस्ट में यह भी कहा गया कि सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, बल्कि कई छोटे शहरों, कस्बों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग भी बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल ले जाना खतरनाक और गैरकानूनी हो सकता है. वहीं कई लोगों ने कहा कि अफवाहों की वजह से पैनिक बाइंग बढ़ती है, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.