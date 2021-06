Man Flying In Air: आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक कोई शख्स हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो ये नजारा देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आपका मुंह खुला रह जाए या कुछ देर तक आप यही सोचते रहें कि आखिर ये हुआ कैसे. ऐसा ही एक वायरल वीडियो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है. Also Read - Bhoot Ka Video: कैमरे में कैद हुई भूतिया हरकत, सालों से बंद पड़ी इमारत में घूम रहे थे भूत | देखें Viral Video

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक शख्स ड्रोन की तरह होवरबोर्ड पर सवार होकर हवा में उड़ रहा है. ये भी दावा किया जा रहा है कि वीडियो न्यूयॉर्क का है.

इस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा क्योंकि इसने काले रंग की पोशाक पहन रखी है.

ट्विटर पर वीडियो को Rex Chapman अकाउंट से शेयर किया गया. कैप्शन लिखा,

Oh nothing – just a dude flying around NYC…

देखें वायरल वीडियो-

Oh nothing – just a dude flying around NYC… pic.twitter.com/qJp2mKgV8R — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 21, 2021

वीडियो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाए कि इसे अब तक 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.