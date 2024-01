चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में फंसा शख्स, प्लेटफॉर्फ तोड़कर निकाला; अस्पताल में भर्ती| VIDEO

इतनी भी क्या जल्दी कि जान पर बन आए… तेलंगाना के विकाराबाद स्टेशन पर चलती ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते एक शख्स के साथ हादसा हो गया. वह दौड़ती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया. जिसके बाद आपाधापी में ट्रेन में बैठे यात्रियों ने एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी. जब वह ट्रेन और फ्लेटफॉर्म के बीच फंसा तो थोड़ी देन घिसटता भी रहा. इसके बाद सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी आए और पुलिस की मदद से उसे निकाला.

ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री को रेलवे अधिकारी और पुलिस को प्लेटफॉर्म को तोड़कर निकालते देखा रहा है. घिसटते हुए शख्स को काफी चोट आई. हांलांकि उन्हें बचा लेने के बाद विकाराबाद सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

VIDEO | Passengers stop express train as man gets stuck between platform and train at Vikarabad station in Telangana.

A commuter was trying to board a moving train when he fell and was dragged along the platform. Passengers alerted the railway officials. Authorities rescued the… pic.twitter.com/s5KDRYCYTz

