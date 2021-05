Man Gives 1 kg Gold Necklace to his Wife on Anniversary Viral News: सोने के बढ़ते दाम के कारण आम लोगों के लिए तो 1 तोले का हार भी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है. ऐसे मे आपकों पता चले की किसी व्यक्ति ने शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को 100 तोले का हार गिफ्ट दिया है तो आपका चौकना लाज़मी है. ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला भिवंडी के कोणगांव से सामने आया है जहां बाला कोली नाम के युवक ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर 100 तोले यानि एक किलो के सोने का हार देने का दावा किया. Also Read - अब मध्य प्रदेश की एडीएम ने दुकानदार को जड़ा थप्पड़, मंत्री बोले- जरूरत पड़ी तो करेंगे कार्रवाई

देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया. युवक ने अपनी पत्नी ने साथ शादी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए और हार पहनाते हुए की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. फोटो मे उसकी पत्नी गले में एक घुटनों तक लंबा हार पहने हुए नजर आ रही हैं. युवक ने दावा किया था कि यह हार 100 तोले के सोने से बना है.

लेकिन, जब कोणगांव पुलिस को इस हार के बारे मे जानकारी मिली तो पुलिस ने युवक को बुलाकर सोने के जेवर को सुरक्षित बैंक लॉकर में रखने की सलाह दिया. उस समय पुलिस को युवक ने बताया कि यह हार नकली है. इस बात को सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. इसके बाद पुलिस ने पुछताछ में इस बात की पुष्टि की. कोणगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने लोगों को सलाह दी कि वह सोने के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से हमेशा बचा करें. ऐसी चीजों से शहर में चोरी और लूटपाट घटना बढ़ती है.