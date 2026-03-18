By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
OMG! बॉस का फोन आते ही फ्लोर पर बैठ गया कर्मचारी, लैपटॉप ऑन किया और शुरू कर दिया काम
Ajab Gajb News: बताया गया कि कर्मचारी को ऑफिस से बॉस का कॉल आया और वो तुरंत मेट्रो के फ्लोर पर ही लैपटॉप ऑन करके बैठ गया.
Ajab Gajab Video: मेट्रो में सफर कर रहे लोगों के लिए यह नजारा आम दिनों जैसा नहीं था. भीड़, शोर और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. एक शख्स आराम से सीट ढूंढने या खड़े होकर सफर करने के बजाय सीधे फर्श पर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर काम में जुट गया. बताया जा रहा है कि जैसे ही उसके बॉस का फोन आया, उसने बिना समय गंवाए वहीं अपना अस्थाई ‘ऑफिस’ बना लिया. आसपास बैठे और खड़े लोग उसे हैरानी से देखते रहे, लेकिन वह बिना किसी झिझक के अपने काम में पूरी तरह डूबा रहा. ऐसा लगा जैसे उसके लिए जगह या माहौल से ज्यादा जरूरी काम था.
Sanp Ka Video: बिल में हाथ डाला और किंग कोबरा को बाहर खींच लिया, हैरान कर देगी बच्चे की हिम्मत
बॉस का फोन आते ही मेट्रो के फ्लोर पर बैठा कर्मचारी
यह तस्वीर सिर्फ एक वायरल पोस्ट नहीं है, बल्कि आज के वर्क कल्चर की एक झलक भी दिखाती है. ऑफिस और घर की सीमाएं अब धुंधली होती जा रही हैं. काम अब सिर्फ डेस्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेट्रो, कैफे और यहां तक कि सड़क किनारे भी पहुंच चुका है. सोशल मीडिया पर इस दृश्य को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने इसे मेहनत और डेडिकेशन बताया, तो कुछ ने इसे मजबूरी और वर्क प्रेशर का उदाहरण माना. कई यूजर्स ने कहा कि यह सीन आज के कॉर्पोरेट लाइफ की सच्चाई बयां करता है, जहां ‘ऑफ टाइम’ नाम की चीज धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है.
यहां देखें तस्वीर
saw this guy in the metro. got a call from his manager and immediately opened his laptop, sat on the floor, and started finishing his work. pic.twitter.com/XChDwHwJAy
— kush.exe (@kuxh101) March 15, 2026
यह तस्वीर एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या वाकई काम इतना जरूरी हो गया है कि इंसान कहीं भी, कभी भी खुद को रोक नहीं पा रहा. या फिर यह उस दबाव की कहानी है जिसे लोग चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे.