Man In China Earned 21 Lakh Rupees By Feeding Cats

बिल्लियों को खाना खिलाकर ही कमा लिए 21 लाख रुपये, चीन में चल रही अनोखी सर्विस

हुआन कोंग नाम के एक शंघाई निवासी ने हाल ही में अपने ‘हॉलीडे वीक’ के दौरान बिल्लियों की देखभाल करके 23,000 डॉलर यानी लगभग 21 लाख रुपये कमाए.

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI Meta)

चीन में अब सिर्फ बिल्लियों को खाना खिलाना ही नहीं, बल्कि यह काम एक पूरी व्यवसायिक इंडस्ट्री में बदल चुका है. हुआन कोंग नाम के एक शंघाई निवासी ने हाल ही में अपने ‘हॉलीडे वीक’ के दौरान बिल्लियों की देखभाल करके 23,000 डॉलर यानी लगभग 21 लाख रुपये कमाए. लेकिन इसे सिर्फ पैसा कमाने वाली कहानी के रूप में नहीं देखा जा सकता. हालांकि यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हुआन और उनकी टीम हर दिन सुबह 3 बजे काम शुरू करके रात 10-11 बजे तक लगातार काम करते हैं.

करना होता है ये काम

उनकी जिम्मेदारियों में बिल्लियों को खाना और पानी देना, कूड़ेदान साफ करना, स्वास्थ्य की जांच करना और घर की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है. इस दौरान औसतन वे सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं और सबसे व्यस्त दिन में 55 ऑर्डर पूरे करते हैं. विशेष रूप से, इस सर्विस की मांग चीन में इतनी बढ़ गई है कि कुछ ग्राहक इसे साल-दर-साल बुक करते हैं. 2000 ऑर्डरों में से 80 प्रतिशत नियमित ग्राहक और 10 प्रतिशत छुट्टियों के दौरान यात्रा कर रहे लोग थे.

चली रही नई सर्विस

इस बात से पता चलता है कि पालतू जानवरों की देखभाल को अब एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद सर्विस के रूप में देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी इस सेवा की काफी तारीफ हो रही है. कई लोग इसे पालतू जानवरों के लिए भरोसेमंद, सुरक्षित और आरामदायक अनुभव बता रहे हैं. हुआन की मेहनत और समर्पण इस बात का प्रमाण है कि छोटे-छोटे अनोखे बिजनेस आइडियाज भी बड़े मुनाफे में बदल सकते हैं, खासकर जब उनके पीछे पैशन और प्रोफेशनलिज्म हो.

इस कहानी से यह भी साफ होता है कि चीन में पालतू जानवरों की इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रही है और भविष्य में इस तरह की सेवाएं और भी आम हो सकती हैं.

