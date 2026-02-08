By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: लड़के की हिम्मत देखकर ही कांपने लगे लोग, ऐसी जगह से लगाई छलांग कैमरामैन तक डर गया | देखें वीडियो
Viral Video Today: ऊंचाई, गहराई और जोखिम. तीनों का ऐसा मेल है कि वीडियो देखने वाला हर शख्स सिहर उठता है. हैरान करने वाला वीडियो अभी तक हजारों लाखों लाइक और व्यूज बटोर चुका है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में एक लड़का इतनी खतरनाक जगह से छलांग लगाता नजर आता है कि उसे देखकर वहां मौजूद लोगों की ही नहीं, बल्कि वीडियो बना रहे कैमरामैन की भी सांसें अटक जाती हैं. ऊंचाई, गहराई और जोखिम. तीनों का ऐसा मेल है कि वीडियो देखने वाला हर शख्स सिहर उठता है.
पहाड़ी पर खड़ा दिखा लड़का
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक एक ऊंची पहाड़ी के किनारे खड़ा है. नीचे गहरी खाई और बहती नदी साफ दिखाई दे रही है. कुछ सेकंड तक वह नीचे झांकता है, मानो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो. आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन युवक बिना किसी डर के पीछे हटता है और दौड़ लगाकर रेलिंग को पार करते हुए सीधा नीचे छलांग लगा देता है.
हैरान कर देगा नजारा
जैसे ही वह हवा में कूदता है, कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वह चट्टानों से टकरा जाएगा. वीडियो में कैमरामैन की घबराई हुई आवाज भी साफ सुनी जा सकती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टंट कितना खतरनाक था. हालांकि किस्मत और शायद उसकी तकनीक काम आ जाती है और युवक सीधे नीचे नदी में गिरता है.
27 मीटर से लगाई छलांग
बताया जा रहा है कि यह छलांग करीब 27 मीटर की ऊंचाई से लगाई गई थी. हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई. वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जहां इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
OMG he leapt from 27 meters and survived unharmed. pic.twitter.com/AIUTH2OrSZ
— Teacher (@Teacherrr0) February 7, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स युवक की हिम्मत और साहस की तारीफ कर रहे हैं, तो कई इसे बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत बता रहे हैं. मालूम हो वीडियो एक्स पर @Teacherrr0 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.