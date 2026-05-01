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Viral Video Today: बकरी में गलती से टच हो गई कार, फिर शख्स ने कान पकड़कर लगाई उठक-बैठक | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यह खूबसूरत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.

Published date india.com Published: May 1, 2026 11:52 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: अगर आप सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव रहते हैं तो पाएंगे कि यहां कुछ ना कुछ हमेशा छाया ही रहता है. इन्हीं में कुछ नजारे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें कार चालक से छोटी सी गलती हो गई जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई दंग रह गया. दरअसल, यह वीडियो एक कार चालक और चरवाहे से जुड़ा हुआ है. शख्स ने गलती से चरवाहे की किसी एक बकरी में कार टच कर दी. जिसके बाद ऐसा सीन बना जिसे शायद ही पहले किसी ने देखा है.

कार चालक के मांगी माफी

ध्यान खींच रहे वीडियो को देख मालूम चलता है कि शख्स कहीं जा रहा था. इसी दौरान बकरियां सड़क पर आ गईं. फिर शख्स ने गलती से किसी बकरी में गाड़ी से हल्की टक्कर मार दी. फिर क्या था वो झटपट गाड़ी से उतरा और चरवाहे के पास पहुंच गया. उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी. देख सकते हैं कि उसने कान पकड़कर उसके सामने उठक-बैठक लगाए. फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी. शख्स की इस विनम्रता को देखकर चरवाहा पिघल गया और फिर गले लगाकर उसे विदा किया.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

बार-बार देखा जा रहा वीडियो

इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. शख्स की विनम्रता को देखकर हर कोई हैरान रह गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘बंदा वाकई ग्रेट होगा.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘कोई दूसरा होता तो नौ दो ग्यारह हो जाता.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को tarisha_headlines नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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