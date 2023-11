OMG Video: लड़के ने अपनी पैंट के अंदर जला लिया पटाखा, आग लगते ही घूम गया गोल-गोल

Viral Video: दिवाली की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कई वीडियो तो ऐसी है, जो लोगों को डरा रही हैं. एक ऐसी ही अजग-गजब वीडियो वायरल हुई है. इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपनी पैंट के अंदर ही पटाखा जला लिया. उसके दोस्ते ने पटाखे में आग लगाई और पटाखा जलते ही वह गोल-गोल घूमने लगा.

इस वीडियो को एक्स पर @Gabbar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है, ‘कोर्ट के प्रतिबंध के खिलाफ विरोध जताने का यह सही तरीका नहीं है.’ इसपर कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘इस आदमी की फ्यूचर वाइफ के लिए काफी बुरा लग रहा है.’, एक और यूजर ने लिखा, ‘अगर ये वो अनार हुआ जो मस्त फूट जाता है.’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मेरी आंखों से इस वीडियो को देखकर खून निकल रहा है’. कई लोगों ने इसपर हंसने वाले इमोजी बनाकर भी रिएक्ट किया है. इसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं.

