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शख्स ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बना दी स्टडी टेबल, इतना आसान तरीका देखकर फैन हो जाएंगे आप

वायरल वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जिसने देसी जुगाड़ से स्टडी टेबल बना दी. मजेदार है कि शख्स ने स्टडी टेबल बनाने के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों का इस्तेमाल किया

Published date india.com Published: April 18, 2026 4:46 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
देसी जुगाड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जिसने देसी जुगाड़ से स्टडी टेबल बना दी. मजेदार है कि शख्स ने स्टडी टेबल बनाने के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों का इस्तेमाल किया. इसके लिए शख्स ने सबसे पहले लकड़ी का एक मजबूत पटरा लिया, जो टेबल के ऊपरी हिस्से के रूप में काम करता है. इसके बाद बोतलों के ढक्कनों को उल्टा करके पटरे में कीलों की मदद से फिट कर दिया गया. यह स्टेप पूरी स्ट्रक्चर को स्थिर बनाने के लिए सबसे अहम साबित हुआ.

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जुगाड़ से बना दी स्टडी टेबल

वायरल वीडियो में आगे देखेंगे कि जब सभी ढक्कन मजबूती से लग गए, तब उनमें एक-एक करके बोतलों को घुमाकर फिट किया गया. बोतलें ढक्कनों में इस तरह जुड़ गईं कि उन्होंने टेबल के पैरों का काम करना शुरू कर दिया. इस पूरी प्रक्रिया में ना तो किसी भारी मशीन की जरूरत पड़ी और ना ही किसी खास तकनीकी ज्ञान की. तैयार होने के बाद टेबल की डिजाइन भी काफी आकर्षक नजर आता है. वीडियो में आगे देखेंगे कि पारदर्शी बोतलों की वजह से इसमें एक मॉडर्न लुक दिखाई देता है, जो छोटे कमरों या स्टडी स्पेस के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है. साथ ही यह हल्की होने के बावजूद संतुलित और मजबूत भी रहती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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मालूम हो देसी जुगाड़ से स्टडी टेबल बनाने वाले शख्स का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो एक्स पर @SandipSharmaEng नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है,

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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