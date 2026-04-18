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Man Made Study Table From Cold Drink Bottle This Desi Jugaad Ka Video Going Viral On Social Media

शख्स ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बना दी स्टडी टेबल, इतना आसान तरीका देखकर फैन हो जाएंगे आप

वायरल वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जिसने देसी जुगाड़ से स्टडी टेबल बना दी. मजेदार है कि शख्स ने स्टडी टेबल बनाने के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों का इस्तेमाल किया

देसी जुगाड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जिसने देसी जुगाड़ से स्टडी टेबल बना दी. मजेदार है कि शख्स ने स्टडी टेबल बनाने के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों का इस्तेमाल किया. इसके लिए शख्स ने सबसे पहले लकड़ी का एक मजबूत पटरा लिया, जो टेबल के ऊपरी हिस्से के रूप में काम करता है. इसके बाद बोतलों के ढक्कनों को उल्टा करके पटरे में कीलों की मदद से फिट कर दिया गया. यह स्टेप पूरी स्ट्रक्चर को स्थिर बनाने के लिए सबसे अहम साबित हुआ.

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जुगाड़ से बना दी स्टडी टेबल

वायरल वीडियो में आगे देखेंगे कि जब सभी ढक्कन मजबूती से लग गए, तब उनमें एक-एक करके बोतलों को घुमाकर फिट किया गया. बोतलें ढक्कनों में इस तरह जुड़ गईं कि उन्होंने टेबल के पैरों का काम करना शुरू कर दिया. इस पूरी प्रक्रिया में ना तो किसी भारी मशीन की जरूरत पड़ी और ना ही किसी खास तकनीकी ज्ञान की. तैयार होने के बाद टेबल की डिजाइन भी काफी आकर्षक नजर आता है. वीडियो में आगे देखेंगे कि पारदर्शी बोतलों की वजह से इसमें एक मॉडर्न लुक दिखाई देता है, जो छोटे कमरों या स्टडी स्पेस के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है. साथ ही यह हल्की होने के बावजूद संतुलित और मजबूत भी रहती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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मालूम हो देसी जुगाड़ से स्टडी टेबल बनाने वाले शख्स का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो एक्स पर @SandipSharmaEng नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है,

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