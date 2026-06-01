कंपनी ने दिया 72 लाख रुपये का पैकेज, फिर भी नौकरी को लात मारकर आ गया शख्स | गजब ही है पूरा मामला

आमतौर पर लोग बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदलने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक शख्स ने 72 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर मिलने के बावजूद उसे ठुकरा दिया.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जिसने नौकरी, सैलरी और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर नई बहस छेड़ दी है. आमतौर पर लोग बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदलने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक शख्स ने 72 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर मिलने के बावजूद उसे ठुकरा दिया. अब इस फैसले की चर्चा इंटरनेट पर जमकर हो रही है. मामला तब सामने आया जब एक टेक प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने दोस्त से जुड़ा अनुभव साझा किया. पोस्ट के मुताबिक उसके दोस्त को एक बड़ी कंपनी ने करीब 72 लाख रुपये सालाना का पैकेज ऑफर किया था. इतनी बड़ी रकम सुनकर ज्यादातर लोग तुरंत हां कर देते, लेकिन इस शख्स ने ऑफर स्वीकार करने के बजाय उसे ठुकरा दिया.

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क्यों ठुकरा दिया तगड़ा ऑफर

दिलचस्प बात यह है कि नौकरी छोड़ने या ऑफर ठुकराने की वजह पैसा नहीं थी. शख्स का मानना था कि कंपनी की पॉलिसी उसके लिए सही नहीं थी. उसे वीक में पांच दिन ऑफिस से काम करना पड़ता, जबकि वर्क फ्रॉम होम या किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी का विकल्प नहीं था. इसके अलावा छुट्टियों से जुड़ी नीतियां भी उसे सही नहीं लगीं. उसने बताया कि नौकरी के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता, लेकिन कंपनी की ओर से कोई स्पेशल रीलोकेशन सहायता नहीं दी जा रही थी. वहीं, जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी उतनी अच्छी नहीं थी, जितनी पहली नजर में दिखाई दे रही थी. इतना ही नहीं शख्स ने रहने के खर्च और व्यक्तिगत जीवन को ध्यान में रखते हुए ऑफर को ‘लात मारने’ का फैसला लिया.

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यहां देखें

My friend just rejected a 72 LPA offer. Reasons:

• 5 days strict WFO

• No leave policy

• Zero relocation support What shocked me the most? He had zero sense of loss. It’s fascinating that people like these exist who are willing to let so much money go because of work life… pic.twitter.com/GtSOLEi4S3 — Ragini Pandey (@pandeyragini24) May 31, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कुछ यूजर्स ने कहा कि इतनी बड़ी सैलरी छोड़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि ऐसे अवसर बार-बार नहीं मिलते. वहीं कई लोगों ने उम्मीदवार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि मानसिक शांति, परिवार और निजी जिंदगी किसी भी पैकेज से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. कई लोगों का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद कर्मचारियों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं. अब सिर्फ मोटी सैलरी ही नौकरी चुनने का आधार नहीं रह गई है. लोग बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस, लचीलापन और स्वस्थ कार्य वातावरण को भी उतनी ही अहमियत देने लगे हैं.