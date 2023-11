OMG Video: बैल को बाइक पर बैठाकर इस आदमी ने लगा दी सैर, वीडियो देखकर उड़ जाएंगे आपके होश

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. इनमें से कई वीडियो ऐसे भू होते हैं, जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है. ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है. इसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी बाइक पर बैल बैठाकर घूमा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग हैरानी जताते हुए कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बगल से गुजरती एक गाड़ी में बैठे लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है. इसमें एक आदमी बाइक चला रहा है और उसके आगे बैल बैठा है. बाइक की स्पीड भी तेज है और बैल परेशान भी नहीं कर रहा है. इसपर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया है तो कई लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है.

