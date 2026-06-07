गलती से 156 की बजाय भेज दिए 15,682 रुपये, मगर ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी पर दिल हार गया शख्स

शख्स ने अपने पोस्ट में बताया है कि कैसे गलती से पैसे भेजने पर एक ऑटो ड्राइवर ने गजब की ईमानदारी दिखाई. पूरी कहानी किसी का भी दिल जीत लेगी.

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ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी (Photo: AI)

Real Life Story: दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार और ईमानदारी से ही हर किसी को दीवाना बना लेते हैं. ऐसी ही एक कहानी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. मामला एक ऑटो ड्राइवर और एक शख्स से जुड़ा है. शख्स ने जल्दबाजी में ऑटो का किराया 156 रुपये देने के बजाय ड्राइवर के खाते में 15,682 रुपये ट्रांसफर कर दिए. उस समय उसे अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं था. मगर जब ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी दिखाई तब वो हैरान रह गया.

लिंक्डइन पोस्ट हुआ वायरल

शख्स ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए पूरा मामला शेयर किया. उसने बताया कि उसे सुबह 7 बजे एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट से मिलने पहुंचना था. वह पहले ही देर हो चुका था और बिल्डिंग के बाहर खड़े-खड़े गूगल पे से भुगतान कर रहा था. ऑटो का किराया सिर्फ 156 रुपये था, लेकिन जल्दबाजी में उसने 15,682 रुपये भुगतान करके तुरंत मीटिंग के लिए ऊपर चला गया. उसने भुगतान के बाद स्क्रीन तक नहीं देखी.

यहां पढ़िए पूरा पोस्ट:

ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी

मीटिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और शख्स निराश होकर वापस नीचे आया. तभी उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था. ऑटो ड्राइवर, जिसका नाम अल्ताफ था, वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था. अल्ताफ ने उसे बताया कि उसके खाते में जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे आ गए हैं. इसके बाद उसने पूरी राशि 15,682 वापस लौटा दी. उसने सिर्फ अतिरिक्त रकम नहीं लौटाई, बल्कि पूरा भुगतान वापस कर दिया. शख्स ने कई बार कहा कि कम से कम 156 का किराया तो रख लें, क्योंकि वह उसका हक था. उसने यह भी कहा कि इंतजार करने के कारण अल्ताफ का समय और कमाई दोनों का नुकसान हुआ होगा. लेकिन अल्ताफ ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, ‘सर, दिन की शुरुआत हम दोनों के लिए अच्छी होनी चाहिए.’

शख्स ने भेज दिए थे ज्यादा पैसे

इस घटना के करीब एक सप्ताह बाद उस शख्स को उसी क्लाइंट का फोन आया. क्लाइंट ने उसके साथ काम करने की इच्छा जताई. यह अच्छी खबर सुनते ही उसके मन में सबसे पहले अल्ताफ की ईमानदारी याद आई. उसने अल्ताफ को 500 रुपये भेजे, जिसमें किराया और धन्यवाद के रूप में एक छोटी-सी राशि शामिल थी. खास बात यह रही कि अल्ताफ ने कभी किसी इनाम या मदद की मांग नहीं की. उसकी ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं. बता दें कि शख्स का नाम Shubham Gune और उन्होंने अपने लिंक्डइन एकाउंट पर यह पूरा मामला शेयर किया है.