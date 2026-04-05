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Sanp Ka Video: सांप को रस्सी की तरह घुमाने लगा शख्स, तभी ऐसा फन मारा कांपने लगा बेचारा | देखें वीडियो

Viral Video Today: वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बिना किसी डर के एक लंबे सांप को उसकी पूंछ से पकड़ लेता है. इतना ही नहीं, वह उसे हवा में ऐसे घुमाने लगता है जैसे कोई रस्सी घुमा रहा हो.

Published date india.com Published: April 5, 2026 2:47 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Ajab Gajab Video
सांप का ये वीडियो देखकर सचमुच चौंक ही जाएंगे. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा सामने आता है, जो हैरान करने के साथ-साथ लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देता है. इस बार चर्चा में एक ऐसा वीडियो है, जिसमें एक शख्स का लापरवाह अंदाज खुद उसके लिए खतरा बनता नजर आता है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बिना किसी डर के एक लंबे सांप को उसकी पूंछ से पकड़ लेता है. इतना ही नहीं, वह उसे हवा में ऐसे घुमाने लगता है जैसे कोई रस्सी घुमा रहा हो. शुरुआत में यह हरकत भले ही स्टंट जैसी लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बदलते दिखाई देते हैं.

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वीडियो में क्या कुछ दिखा

सांप इस हरकत से बुरी तरह भड़क जाता है और बार-बार पलटकर हमला करने की कोशिश करता है. उसका फन तेजी से घूमते हुए शख्स की ओर बढ़ता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह खुद को बचाने की कोशिश में आक्रामक हो चुका है. हर बार शख्स बाल-बाल बचता है, लेकिन खतरा लगातार उसके बेहद करीब मंडराता रहता है. यह वीडियो सिर्फ एक स्टंट नहीं, बल्कि लापरवाही की मिसाल बनकर सामने आया है. जिस सांप को लेकर यह खेल किया जा रहा है, वह भले ही जहरीला ना हो, लेकिन उकसाने पर किसी भी जंगली जीव का व्यवहार खतरनाक हो सकता है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर दंग रह गए हैं.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे बेवजह का जोखिम बताया, तो कुछ ने मजाक में इसे और खतरनाक सांपों के साथ करने की चुनौती दे डाली. हालांकि ज्यादातर लोगों ने इस तरह की हरकत को पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना माना. मालूम हो वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर edohanzo117 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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