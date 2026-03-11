Hindi Viral

Man Started Printing Fake Currency Notes At Home Viral Video Will Shocked You

Viral Video: पैसे छापने की 'मशीन' ही घर ले आया शख्स, जब पकड़ा गया तो हिल गई पुलिस

Viral Video Today: हैरान करने वाले नजारे में देखेंगे कि शख्स घर पर बैठकर नोट छापते हुए पकड़ा गया है. शख्स पुलिस के सामने ही नकली नोट छापकर दिखाता है.

हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक हैरान करने वाला मामला हर तरफ छाया हुआ है, जहां एक शख्स नोट छापनी की ‘मशीन’ ही अपने घर ले आया. पुलिस जब आरोपी शख्स के घर छापा मारने पहुंची तो नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए. शख्स घर पर ही नोट छापने की मशीन लेकर बैठा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है. यहां पुलिस को नकली नोट छापने की सूचना मिली. पुलिस पूरी टीम के साथ आरोपी के घर दबिश देने पहुंची. शख्स को नकली नोट छापने वाले प्रिंटर के साथ पकड़ा लिया.

अमेरिका में कितने दिन का ऑयल रिजर्व है, सपने में भी नहीं सोच सकते जवाब

कैमरे में दिखा हैरान करने वाला नजारा

इसके बाद जो कुछ होता है सबकुछ कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि पुलिस शख्स को पकड़ने के बाद प्रिंटर से नोट छापने के लिए कहती है. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया सचमुच किसी को भी हैरान कर देगा. इसमें देखेंगे कि शख्स ने एक असली पांच सौ रुपये का नोट लिया और उसे प्रिंटर में रख दिया. इसके बाद शख्स नोट को उल्टा करके दोबारा प्रिंटर में रखता है. इसके बाद दोबारा उसी कागज को प्रिंट के लिए रखता है. बटन दबाया जाता है कि और दोबारा प्रिंट होता है.

ढाई मिनट के वीडियो में क्या-क्या दिखा

करीब ढाई मिनट के वीडियो में आगे देखें कि शख्स कागज पर नोट प्रिंट करने के बाद इसे बड़ी सावधानी से काटता है. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आता है किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है. इसमें देखेंगे कि शख्स ने प्रिंटर की मदद से सचमुच ऐसा नोट छाप दिया जो बिल्कुल असली जैसा लगता है. बताया गया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

लोग मर मर कर पैसा कमा रहे हैं, पैसे के लिए लोग जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. और यूपी के बुलंदशहर में ये भाई पैसे छापने वाली मशीन रखे है. ये लोग नकली नोट छाप मजे किया करते थे. लेकिन अब पकड़े गए हैं. pic.twitter.com/Fo20xhMcvJ — Priya singh (@priyarajputlive) February 25, 2026

मालूम हो प्रिंटर से नकली नोट छाप रहे शख्स का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी रूप में इसके दिखाए गए दावे की पुष्टि नहीं करता है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें