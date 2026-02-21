  • Hindi
VIDEO: SUV से निकला फिर लाल बत्ती पर ही पेशाब करने लगा शख्स, हैरान कर देगा ये वीडियो

Viral Video: घटना हरियाणा के फरीदाबाद इलाके की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल बत्ती होने पर गाड़ियां कतार में खड़ी हैं. तभी एक SUV साइड में रुकती है और उसमें से उतरा व्यक्ति बिना इधर-उधर देखे सड़क किनारे पेशाब करने लगता है.

Viral Video Today: शहरों की चमक-दमक, महंगी गाड़ियां और मॉडर्न लाइफस्टाइल… लेकिन क्या हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आधुनिकता आई है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इसी सवाल को फिर से हवा दे दी है. क्लिप में एक शख्स ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी SUV रोकता है और कुछ ही सेकंड में सड़क किनारे खुलेआम पेशाब करने लगता है.

कहां की है घटना?

घटना हरियाणा के फरीदाबाद इलाके की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल बत्ती होने पर गाड़ियां कतार में खड़ी हैं. तभी एक SUV साइड में रुकती है और उसमें से उतरा व्यक्ति बिना इधर-उधर देखे सड़क किनारे पेशाब करने लगता है. आसपास से वाहन गुजरते रहते हैं और कुछ लोग हैरानी से उसे देखते नजर आते हैं.

वीडियो में क्या दिखा

पीछे चल रही किसी गाड़ी से यह पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से शेयर हो रहा है. इस वीडियो ने एक बार फिर ‘सिविक सेंस’ बनाम ‘सुविधा’ की बहस छेड़ दी है. यूजर्स का कहना है कि अगर सार्वजनिक शौचालय कम हैं तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. लेकिन खुलेआम सड़क पर इस तरह की हरकत किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती.

यहां देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

कई लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि ‘गाड़ी करोड़ों की, आदतें सड़क किनारे वाली.’ वहीं कुछ ने इसे कानून के डर की कमी बताया. वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए घटना की सटीक लोकेशन, तारीख और समय की जानकारी मांगी है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

