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Man Trying To Escape Traffic Challan By Covering His Head With Frying Pan Video Went Viral Again

कुछ नहीं मिला तो कढ़ाई को ही बना लिया हेलमेट, वायरल हो रहा देसी जुगाड़ का अजब वीडियो

यह वीडियो कुछ महीने पुराना है, लेकिन एक बार फिर से लोगों के बीच वायरल हो गया है. सड़क पर चल रहे लोगों ने जब शख्स को इस अंदाज में देखा तो उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ का ये वीडियो फिर वायरल हो रहा है. (Photo/X)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो फिर से तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने हेलमेट की जगह किचन में इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई को सिर पर रखकर बाइक की सवारी की. यह अजीबोगरीब जुगाड़ लोगों का ध्यान खींच रहा है और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ महीने पुराना है, लेकिन एक बार फिर से लोगों के बीच वायरल हो गया है. सड़क पर चल रहे लोगों ने जब शख्स को इस अंदाज में देखा तो उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

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कढ़ाई को बना दिया हेलमेट

दूर से देखने पर कढ़ाई कुछ हद तक हेलमेट जैसी लग रही थी, लेकिन पास से देखने पर यह देसी जुगाड़ साफ नजर आता है. वीडियो में दिख रहा है कि बाइक चला रहा व्यक्ति तो सही तरीके से हेलमेट पहने हुए है, लेकिन पीछे बैठा युवक नियमों से बचने के लिए इस अनोखे तरीके का इस्तेमाल कर रहा है. वह कढ़ाई को अपने हाथों से पकड़े हुए है ताकि वह गिर ना जाए और देखने वालों को भ्रम हो कि उसने हेलमेट पहन रखा है.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स इस जुगाड़ को मजेदार जरूर बता रहे हैं, लेकिन साथ ही इसे बेहद खतरनाक भी मान रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालती हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि कढ़ाई खाना बनाने के काम आ सकती है, लेकिन सड़क पर सुरक्षा के लिए नहीं.

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एक्स पर देखें वीडियो

Peak Bengaluru moment! In a scene straight out of a comedy sketch, a pillion rider near Roopena Agrahara was spotted trying to escape a traffic challan by covering his head with wait for it a frying pan instead of a helmet.Yes, a frying pan. Because apparently, when life gives… pic.twitter.com/jhFWCTrvKi — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 1, 2025

यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं. लेकिन ऐसे जुगाड़ हंसी से ज्यादा चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि सड़क पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. मालूम हो मजेदार वीडियो एक्स पर @karnatakaportf नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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