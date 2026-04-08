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Viral Video Today: तलाक के बाद पहली बार घर आई बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़े के साथ मनाया जश्न | देखें वायरल वीडियो

Viral Video Today: वीडियो में एक पिता अपनी बेटी के तलाक के बाद उसे मायके लाने के लिए ऐसा स्वागत करते नजर आते हैं, जो आमतौर पर शादियों में देखने को मिलता है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 2:12 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: आज के दौर में जहां तलाक को अक्सर दुख और असफलता से जोड़कर देखा जाता है, वहीं एक वायरल वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह उलट कर रख दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में एक पिता अपनी बेटी के तलाक के बाद उसे मायके लाने के लिए ऐसा स्वागत करते नजर आते हैं, जो आमतौर पर शादियों में देखने को मिलता है. वीडियो में दिखाई देता है कि परिवार के कई सदस्य एक जैसे टी-शर्ट पहने हुए हैं, जिन पर बेटी की तस्वीर और ‘I Love My Daughter’ लिखा है. ढोल-नगाड़ों की धुन पर पिता अपनी बेटी को पूरे सम्मान और गर्व के साथ घर लेकर आते हैं. यह नजारा सिर्फ एक पारिवारिक पल नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश बनकर सामने आया है.

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तलाक के बाद पहली बार घर लौटी बेटी

बताया जा रहा है कि बेटी की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी और अब तलाक के बाद वह पहली बार अपने घर लौटी है. खास बात यह भी सामने आई कि लड़की के पिता एक रिटायर्ड जज हैं. उन्होंने इस मौके को दुख की तरह नहीं, बल्कि बेटी की नई शुरुआत के रूप में देखा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स इसे एक पॉजिटिव बदलाव मान रहे हैं, जहां बेटियों को उनके फैसलों के साथ स्वीकार किया जा रहा है. वहीं कुछ लोग इसे समाज में बदलती सोच का संकेत बता रहे हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

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हालांकि इस वीडियो की सच्चाई और इससे जुड़ी सभी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल नहीं करता है. मगर इतना जरूर है कि यह घटना एक नई बहस को जन्म दे रही है कि क्या तलाक को अब असफलता नहीं, बल्कि एक नए मौके के रूप में देखना चाहिए. वायरल वीडियो एक्स पर @ilyasilukhan नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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